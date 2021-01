Geen carnaval, wel Grôtste Online Optocht: ‘Maak je eigen kleine wagen’

BREDA - Een flinke domper voor carnavalsliefhebbers. Door corona zit er dit jaar helaas geen grootst feest én ook geen optocht in tijdens carnaval. Daar baalt ook Stichting Kielegat flink van. Om toch nog iets leuks te organiseren tijdens de carnavalsperiode, komt de stichting met een alternatief. “Maak je eigen Kleine Wagen voor in de Grôtste Online Optocht van ‘t Kielegat!”

“Helaas gaan reguliere optochten door het coronavirus niet door dit jaar. Toch willen we dit niet zomaar voorbij laten gaan en de Bredase creativiteit in de stad uitdagen”, laat Stichting Kielegat weten. “Zin in een leuke en creatieve uitdaging? Komt ie! ‘Maak je eigen Kleine Wagen voor in de Grôtste Online Optocht van ‘t Kielegat!’”

De stichting daagt jong en oud uit om een mooie wagen te maken. “Een mooie bezigheid, zeker in deze tijd!”. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het kan ingestuurd worden. “De kleine wagen mag je (digitaal) tekenen, bouwen van Lego, K’nex of blokken, schaal maken van papier-maché of misschien wel van spaghetti of macaroni! Doe wat jij leuk vindt en betrek er je hele familie bij. Samen bouwen aan iets moois!”

Het is de bedoeling dat alle creaties fotografeert en opstuurt worden naar pers@kielegat.nl.. Dit kan tot en met voor 10 januari. Doe je dit? “Dan zie je jouw Kleine Wagen misschien wel terug in onze mooie Kontklopper of tijdens carnaval in een speciale uitzending op de Bredase tv.”