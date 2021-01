Kenmerkende toekan verdwenen van woning aan Stationslaan: ‘We balen er zelf ook van’

BREDA - Wie weleens in de buurt van het station komt, moet de schildering van de toekan hebben gezien. Maar deze iconische schildering is sinds kort verdwenen. “Door werkzaamheden moest de Blind Wall verwijderd worden, helaas.”

Al sinds 2016 prijkt op de zijkant van een woning aan de Stationslaan een kleurrijke toekan. Deze vogel is destijds gemaakt door de Belgische kunstenaar DZIA. Hij haalde zijn inspiratie uit de oorsprong van dit gebied; een polder waar veel vogels broedden. De toekan hoort bij een serie van drie schilderingen. DZIA maakte ook een zwaan en een flamingo. Samen verbeelden de drie vogels het creatieve, kleurrijke en diverse karakter van de wijk, met een kleine knipoog naar het verleden.

Werkzaamheden

Maar door werkzaamheden is één van de drie schilderingen nu verdwenen. “Wij balen er ook van!”, laat Blind Walls Gallery weten. “Wij hadden de toekan graag langer gezien, maar gelukkig zijn de zwaan en flamingo er nog!” De muurschildering is verwijderd in verband met werkzaamheden in Linie Zuid. “Mensen die de toekan toch nog willen bewonderen, kunnen ons jubileumboek kopen. Daar is de vogel in vastgelegd.”