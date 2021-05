Graphic Matters presenteert Summer School: zes masterclasses rondom thema typografie

BREDA - Nog geen vakantieplannen? Van 16 tot en met 26 augustus presenteert Graphic Matters de Type Craft Summer School in Breda. De Summer School biedt zes masterclasses rondom het thema typografie. De eerste drie namen zijn bekend: Studio Dumbar, Underware en Autobahn.

Graphic Matters Type Craft Summer School staat volledig in het teken van typografie in de breedste zin van het woord. Typografie is de kunst van het vormgeven, zetten en drukken van tekst, zowel voor functionele als esthetische doeleinden. Het gebruik van tekens en tekst gaat al eeuwen terug en speelt nog altijd een grote rol in onze manier van informatieoverdracht en hoe we dit vormgeven. Tijdens de Summer School gaan professionals uit het vak hier dieper op in. Naast de masterclasses is er een sociaal programma met studiobezoeken, type tours en lezingen.