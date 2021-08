Ginnekenaren en Ginnekenezen opgelet: SCG ‘t Lestogenblik zoekt nieuwe voorzitter

BREDA - Is carnaval jouw feest van het jaar, hou je ook nog eens van organiseren en woon je in het Ginneken? Dan zou je zomaar eens de perfecte voorzitter voor ‘t Lestogenblik kunnen zijn. De carnavalsstichting uit het Ginneken maakte de vacature onlangs bekend.

Bij carnavalsstichting ‘t Lestogenblik is onlangs de rol van voorzitter open komen te staan. Het is de carnavalvierders uit het Ginneken echter nog niet gelukt om iemand te vinden die deze positie wil vervullen. Daarom plaatst de stichting nu een oproep. “We zijn op zoek naar iemand die onze leuke, gezellig stichting wil komen versterken met zijn of haar bestuurskwaliteiten”, valt in de vacature te lezen. Hou jij wel van een feestje, is carnaval jouw feest van het jaar, wil je meer maanden bezig zijn met carnaval en hou je van organiseren en coördineren? Is op al deze vragen jouw antwoord ‘ja’, dan is de rol van voorzitter voor jou weggelegd, mits je in het Ginneken woont.

De voorzitter heeft binnen de stichting verschillende taken. Zo is hij of zij verantwoordelijk voor het mede opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid. “Waar staan we voor, waar gaan we voor en hoe doen we dat?”, schrijft SGC ‘t Lestogenblik. Ook vertegenwoordigt de voorzitter de vereniging naar buiten toe en legt hij of zij op een positieve manier verbindingen tussen mensen. “Uiteraard heeft onze nieuwe voorzitter verantwoordelijkheidsgevoel, is betrouwbaar en heeft hij/zij bij voorkeur bestuurservaring in een vereniging.”

‘t Lestogenblik organiseert diverse evenementen en activiteiten. “SGC ’t Lestogenblik, monsieur le Baron en zijn gevolg gaan voorop in de leut in ’t Ginneken. Zij houden wel van een feestje maar ook van het organiseren van dat feest waar alle Ginnekenaren en Ginnekenezen welkom zijn.” Zo organiseert de stichting de bekendmaking van de baron rond 11 november, een oudejaarsborrel en een carnavalsontbijt. “Kortom: het is gewoon een feest om voorzitter te zijn in ons stichtingsbestuur. Je maakt deel uit van een leuke, betrokken club mensen die hun activiteiten goed voor elkaar hebben, de taken verdelen en waar plezier voorop staat”, sluit ‘t Lestogenblik de vacature af.

