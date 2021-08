Illustrator Sjoerd Jansen vereeuwigd vijftig Bredase helden in Chassé

BREDA - Chassé en Het Zuidelijk Toneel presenteren het bijzondere kunstproject de Heldenketting. Illustrator Sjoerd Jansen uit Breda heeft de afgelopen maanden vijftig ontmoetingen gehad met Bredanaren die in de ogen van anderen helden zijn. Zoals in een kettingbrief werden zij achtereenvolgend aangedragen door inwoners van de stad.

Het Chassé wordt de nieuwe woonkamer van vijftig geportretteerde helden uit Breda. De Bredase kunstenaar Sjoerd Jansen heeft de helden in een comic-stijl vereeuwigd. Met elk portret van Sjoerd wordt een persoonlijk verhaal vertelt over een bijzondere burger. Zo krijgen nieuwe verhalen uit de stad een permanent podium op De Verdieping in het Chassé. Vanaf 3 september is de expositie voor iedereen te bezoeken.

De helden in de expositie zijn normaal minder zichtbaar maar hebben allen op hun eigen manier een positieve invloed op Breda. Onder andere Arjan van Gurp alias De Bevlogen Blusser, Dalila Sayd alias De Voedsel Verbeteraar, Rahal Lamlih alias De Gastronomische Goedzak en Billy Zomerdijk alias De Onofficiële Nachtburgemeester zijn vereeuwigd met de illustraties van Sjoerd.

Billy Zomerdijk

Billy Zomerdijk is één van de vijftig Bredase helden. Hij de oprichter van onder andere Radio Pannekoek en Trailerfest. Zomerdijk is jaren geleden begonnen met het organiseren van kleine feestjes vanwege de behoefte aan een alternatiever aanbod binnen het Bredase nachtleven. Hij werd daardoor programmeur bij nachtcafé De Graanbeurs. Daarna heeft hij samen met een aantal vrienden het evenementenbureau Local Motion opgericht, waarmee hij steeds vernieuwende evenementen voor Breda heeft bedacht.

Dalila Sayd

Ook Dalila Sayd mag niet ontbreken in het rijtje van Bredase helden. Ze is een jonge Bredase chef-kok en voedsel-innovator die voeding als middel gebruikt om mensen met elkaar in contact te brengen, elkaar te laten leren kennen en samen gezonder en lekkerder te eten, ook als je een kleine portemonnee hebt. Ze werkt aan een sociaal voedsellandschap waarin iedereen een plek heeft. Zo doet ze sociale projecten in probleemwijken en op scholen. Haar boodschap en werk zijn uniek en heel hard nodig.