Voorzichtige start van nieuw seizoen bij MEZZ: Geen coronatoegangsbewijs, wél 1,5 meter afstand

BREDA - Na een stille zomer klinkt er in september weer livemuziek in MEZZ. Door de aanhoudende coronamaatregelen vinden tot 25 september de shows plaats in een intieme setting waarbij de 1,5m afstand wordt gewaarborgd.

MEZZ opent haar deuren weer voor publiek. Door de beperkte capaciteit zijn een aantal shows al uitverkocht. Per show zullen maximaal 100 bezoekers genieten van livemuziek. De zaal en het balkon zijn ingericht met solo en duo-zitjes, waarbij de 1,5 meter afstand blijft gewaarborgd tussen bezoekers. Een coronatoegangsbewijs is dan ook niet nodig voor toegang tot MEZZ.

Op 10 september vindt de eerste editie van PopMonument Breda plaats. Dit festival verbindt erfgoed met popmuziek en breidt na eerdere edities in Bergen op Zoom en Veere uit naar Breda. Alle tickets voor het festival zijn uitverkocht.

Door de recente verlenging van de maatregelen tot 25 september wordt er voor de shows tussen 20 en 25 september nog een oplossing gezocht. Hoe de situatie er na 25 september uit gaat zien is op dit moment nog onzeker. Op vrijdag 17 september kondigt de overheid mogelijk nieuwe versoepelingen aan tijdens de persconferentie. MEZZ streeft ernaar zoveel mogelijk shows door te laten gaan binnen de mogelijkheden.