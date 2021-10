Sinterklaascomité: Geen optocht, wél alternatief event in Valkenberg

BREDA - Goed nieuws voor Bredase kinderen. Sint en zijn Pieten brengen dit jaar een bezoekje aan park Valkenberg. Dat heeft het Sinterklaascomité bekend gemaakt. Door de coronacrisis kan de Sint ook dit jaar niet met de boot aankomen in de stad. Het comité komt nu met een alternatief.

Onlangs maakte het Sinterklaascomité bekend dat Sinterklaas ook dit jaar niet per boot aan zal komen in Breda. Ook een tour door de binnenstad en een groot feest op de Grote Markt zitten er dit jaar niet in. “Net als jullie balen wij daar ook ontzettend van”, laat het comité weten via Facebook. “Maar niet getreurd. Want de Sint komt dit jaar wel degelijk naar Breda.”

Alternatief

De Sint en zijn Pieten zullen op 13 november een bezoek brengen aan park Valkenberg. “Via een doorloopevenement loop je langs vele Pieten waaronder een Pietenband, dj-pieten, een dansgroep, trikespieten en uiteraard kom je bij de Sint. Dans mee met de Pieten, krijg pepernoten, ga op de foto met een Trike (en een trikespiet) en heet persoonlijk de Sint welkom in Breda.”

Tickets

Voor het event in park Valkenberg is een ticket verplicht. “Binnen enkele dagen gaat de ticketverkoop van start.” De kaartjes zullen 1 euro 50 cent per persoon kosten. Het ticket moet je vooraf bestellen en kan niet aan de ingang van het Valkenberg gekocht worden.

Er zal geen corona-check plaatsvinden bij de ingang. “Zoals het er nu naar uit ziet hoeven wij geen corona-check uit te voeren. Uiteraard kunnen de regels veranderen en daarmee dus alsnog een check uitgevoerd worden. Houd daar dus rekening mee.”