Elfde van de Elfde in t’ Kielegat: Van alternatief feest tot afhakende verenigingen

BREDA - De Elfde van de Elfde wordt normaal gesproken goed gevierd in t’ Kielegat, maar ook dit jaar zullen de hossende carnavalsfanaten zich in moeten houden. Door de toenemende druk op de zorg en de mogelijk aanvullende maatregelen die morgen bekend worden gemaakt, besloot CC Giegeldonk al om de geplande evenementen uit te stellen tot 2022. En ook andere carnavalsverengingen nemen de nodige maatregelen.

Dat de coronasituatie ernstig is, zien carnavalsverenigingen ook in. Het was dan ook een flinke domper voor de carnavalsleden van CC Giegeldonk toen de organisatie een uitstel van de carnavalsactiviteiten aankondigde. “Hoewel we onze eerste evenementen onder de huidige maatregelen nog gewoon door mogen laten gaan, en ons carnavalshart van binnen ook roept om een carnaval zoals het was, hebben wij de afweging gemaakt of het wel maatschappelijk verantwoord is om met enkele honderden personen bij elkaar te komen,’’ laat Edwin Verdaas, voorzitter van stichting CC Giegeldonk, weten. De vereniging besloot dan ook alle activiteiten die tot en met december gepland stonden door te schuiven naar 2022.

En ook Stichting Kielegat, die eerder alle kaarten verkochten voor de alternatieve versie van 11/11 in Club Holy Moly, roept op om ‘verstandig om te gaan met de huidige tijd’. “Wij hebben altijd gekeken naar wat wel kan, rekening houdend met de dan geldende maatregelen én in goed overleg met de Gemeente Breda,’’ geeft Lucien Verhoef, voorzitter Stichting Kielegat, aan. Geen grote happening op de markt, maar een feest in de club. ‘’Geen mensenmassa’s en alles volgens de regels met toegangsbewijs, QR code en ID-controle.’’ Vanavond vindt het alternatieve feest plaats in de club aan de Torenstraat in Breda.

Stichting de Baviaonen uit Bavel viert zaterdag voor de jeugd de bekendmaking van de jeugdprins, prinses en miniraad, in combinatie met carnavalsmuziek en een quiz. En ook het Bosuilendorp uit Ulvenhout maakt zich op voor de presentatie van de nieuwe jeugdraad, grote raad en prins. De Boerensociëteit viert traditioneel het oogstontbijt binnen de vereniging op zondag. ‘’Het zijn lastige afwegingen,’’ laat Jeroen van Tol, voorzitter van de vereniging, weten. ‘’Vooralsnog gaat het door, maar dat kan nog veranderen.’’