Totdenringen wil carnaval door laten gaan: ‘Al creatieve plannen’

TETERINGEN - AKV de Sikken uit Teteringen wil niets weten van het afgelasten van carnaval. De stichting richt zich volledig op een alternatieve editie van carnaval in februari.

“Vanuit onze passie voor de carnavalstraditie, is besloten dat carnaval in Totdenringen hoe dan ook doorgaat”, laat de stichting weten. “Afgelopen weken heeft het bestuur van AKV de Sikken druk overleg gevoerd, samen met alle carnavalscommissies, om tot een carnavalsprogramma te komen dat binnen de RIVM coronarichtlijnen past. Elke commissie werd gevraagd na te denken over een alternatieve invulling van de activiteiten. Dit heeft creatieve voorstellen opgeleverd waardoor wij ondanks de beperkingen een feestelijk programma kunnen bieden tijd het carnavalsweekend.”

Ook in aanloop naar carnaval zit Teteringen niet stil. Zo is er 29 januari de online pubquiz van de Sikken. Net als vorig jaar worden de ervaringsdeskundigen Otto van de Sanden en Roy Hoogmoet ingevlogen. Samen bedenken, organiseren en presenteren zij onder hun alter ego’s Ad Krat en DJ Kennie Draaien al jaren pubquizen rondom carnaval. Roy Hoogmoet: “Carnaval is: vrienden en bekenden, bier en muziek. Dat zijn de basisingrediënten van onze quiz. Verder is het een mix van kennisvragen, gekke weetjes en veel leuke filmpjes. En je hoeft niet per sé uit Teteringen te komen om mee te kunnen doen.”

“Echt carnaval vieren wil natuurlijk iedereen. Dat zagen we vorig jaar al: toen logden er bij de online pubquiz in Totdenringen meer dan 600 devices in. Dat is gigantisch voor zo’n dorp. Als het op 29 januari weer zo’n succes wordt, dan doen we wat mij betreft tijdens carnaval weer een quiz. Wij hebben er weer veel zin in!” vertelt Van de Sanden.

Meedoen is gratis. Vorm een team van maximaal vijf personen en mail je inschrijving naar communicatie@akvdeskikken.nl.