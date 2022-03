Filmvertoning ‘Dokter Kees’: over het dilemma van euthanasie bij gevorderde dementie

BREDA - Euthanasie bij dementie, dat is het onderwerp van de film ‘Dokter Kees’. De documentaire is volgende week zondag te zien bij Ingenhousz Breda.

De film ‘Dokter Kees’ is een film over een actueel onderwerp, namelijk de ethische dilemma’s van euthanasie bij wilsonbekwaamheid. Tom van Dijk Uitvaarten organiseert in samenwerking met FilmMoment een vertoning van de documentaire. Dit is op zondag 3 april bij Ingenhousz Breda. De film is gratis te bezoeken. Na afloop zijn Kees, Willy’s vrouw Kitty en documentairemaker Jesse van Venrooij aanwezig voor een nagesprek.

Zoekend naar de wil van Willy

In de documentaire ‘Dokter Kees’ volgen we Kees die specialist ouderengeneeskunde is en werkt op een gesloten afdeling van een verpleeghuis. Daar onderzoekt Kees of hij bij Willy, een man met gevorderde dementie, euthanasie mag uitvoeren, ondanks dat Willy hier nu zelf niet meer om kan vragen. De familie van Willy heeft aangegeven dat hij een euthanasieverklaring heeft en vraagt zich af of dit dan het moment is. Zijn vrouw en (pleeg)kinderen staan achter zijn wilsverklaring, maar houden veel van hun echtgenoot en vader. Samen met Kees zoeken ze naar wat het beste is voor Willy.

Dementie in Nederland

Dementie is tegenwoordig volksziekte nummer één. Maar liefst één op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie en onder vrouwen is dat zelfs één op de drie. Voor hen is dementie zelfs doodsoorzaak nummer één, nog ver boven andere ziektes als hartfalen en borstkanker. Uit een onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat veel mensen zich hier onvoldoende bewust van zijn. Ook geeft maar liefst veertig procent van de ondervraagden aan dat in geval van dementie het leven voor hem/haar geen zin meer heeft. Toch is er maar een kleine groep mensen die daadwerkelijk voor euthanasie in aanmerking komt. De groep met artsen die de handeling willen uitvoeren is nog kleiner. ‘Dokter Kees’ zet het dilemma in de kijk, voor zowel arts als familie.



Reserveren

De film draait op zondag 3 april bij Ingenshousz Breda. De film start om 14:00 uur, daarvoor is er tijd voor een kopje koffie of thee. Na de documentaire is er het nagesprek met Kees, Willy’s vrouw Kitty en de documentairemaker. De film is gratis te bezoeken maar hiervoor moet er wel gereserveerd worden. Meer informatie en de kaarten zijn te vinden op de website.