Nog geen plannen tijdens Koningsdag? Dit is er te doen in Breda!

BREDA - Nog eventjes wachten en dan kunnen de oranje boa’s en shirts weer uit de kast getrokken worden. Over een paar dagen is het Koningsdag. Nog geen planning? Check hier de evenementen in Breda tijdens de verjaardag van de Koning.

538 Koningsdag

De voorbereidingen op het Chasséveld zijn momenteel al in volle gang. Over iets minder dan een week keert voor de zevende keer 538 Koningsdag naar het plein in Breda. Artiesten waaronder Maan, Sjaak, Afrojack en Suzan & Freek zullen het podium op het Chasséveld bestijgen. Het festival is volledig uitverkocht. Er worden zo’n 40.000 festivalbezoekers verwacht.



Foto: Vinnie de Laat

Koningsdag @ Oostkust

Zin om lekker buiten in het zonnetje te dansen? Dan moet je tijdens Koningsdag bij Oostkust zijn. Zowel ‘internationale House toppers’ als ‘local legends’ bouwen tijdens de verjaardag van de Koning een feestje aan de Bavelse berg. Het festival begint om 13.00 uur en eindigt om 23.00 uur. Er zijn nog tickets verkrijgbaar.

Kannonen van Oranje

Dit tweedaagse festival vindt dit jaar voor het eerst plaats in Breda. Donderdag 21 april werd door de organisatie bekend gemaakt dat het festival van Breepark verhuist naar Theater De Avenue. “Door omstandigheden buiten onze macht verplaatsen we het tweedaagse Koningsfestival in zijn geheel naar deze parel van een locatie”, aldus de organisatie. “Niet getreurd, we verhuizen namelijk het complete programma gewoon mee in twee area’s.” Tijdens Koningsnacht kunnen bezoekers los gaan op optredens van onder andere De Jeugd van Tegenwoordig, Rapper Donnie en Jebroer. Op Koningsdag zelf kunnen technoliefhebbers hun hart ophalen. Dan treden onder andere Sluwe Vos, ROD en Michel de Hey op.

Buitenpodia in de binnenstad

Koop jij liever geen kaartje voor een festival? Dan is er voor jou ook volop vermaak in de binnenstad! De Bredase horeca pakt op Koningsnacht- en dag namelijk weer ouderwets groots uit. Er zullen in totaal op zes plekken in de binnenstad podia worden geplaatst, waar zowel tijdens Koningsdag als op Koningsdag een feestje zal worden gebouwd. Lees er hier meer over.

Vrijmarkt in het Valkenberg en bij STEK

Zin om koopjes te jagen of om juist wat spulletjes te verkopen waar je niets meer mee doet? Dan moet je tijdens Koningsdag in park Valkenberg zijn! De kindervrijmarkt is van 11.00 tot 17.00 uur. Je hoeft je niet aan te melden of te betalen om met je kleedje in het park te zitten. Ook bij STEK en Belcrum Beach zal er een vrijmarkt zijn.

Foto: Wesley van der Linde/groennieuws.nl

Koningsdag op de Haagse Markt

Ook in Princenhage wordt er volop gefeest tijdens de verjaardag van de Koning. Om 09.30 uur wordt aan de Dorpswei Koningsdag feestelijk geopend. In de middag is er van alles te doen; luchtkussenattracties, schminken, spelletjes, traktaties. Vanaf 15.00 uur vindt er een oranjefietspuzzeltocht plaats voor jong en oud. Deze tocht is ongeveer 20 kilometer. De dag wordt afgesloten met een oranjeborrel en taartverloting op de Haagsemarkt.

Zonnig Koningsdag

Lekker feesten in hartje Breda? Bij STRND kan het deze Koningsdag ‘verstopt in de tuin’. Vanaf 14.00 uur is iedereen (met een kaartje) welkom. Om 23.00 uur klinken de laatste deuntjes. Wees er snel bij, want er zijn nog maar een aantal tickets beschikbaar.

Prinsenbeek:

Op de markt in Prinsenbeek wordt er deze Koningsdag van alles georganiseerd. Het programma begint 27 mei om 11.00 uur. Dan start de kindervrijmarkt. Deze duurt tot 15.00 uur. Tussen 11.00 en 17.00 uur vinden er verder ook allerlei andere activiteiten plaats.

Tussen 12.00 en 19.00 uur vinden er op het podium in Prinsenbeek diverse optredens plaats. Denk hierbij aan zanger Jim, Amor Musae en Rene Schuurmans.

Bavel:

Het Oranjecomité in Bavel trapt om 09.00 uur Koningsdag af met het ontvangst van (oud) gedecoreerden in cultureel centrum ‘t Klooster. Ook begint om 09.00 uur de vrijmarkt. Om 10.00 uur wordt de vlag gehesen met muzikale omlijsting van de Harmonie. Dit wordt gevolgd met de start van de Fietsversiertocht om 10.15 uur. Om 12.00 uur gaat de Oranjespelen Kidsmiddag van start. Deze kidsmiddag duurt tot 14.00 uur.

Dansschool Lotuz verzorgd tijdens de dag een optreden en ook Rednoze treedt op. Het programma eindigt om 18.00 uur.

Teteringen:

Koningsdag wordt in Teteringen gevierd voor de Dorpsherberg. “Verschillende spelletjes voor de kinderen, lekkere versnaperingen en de ouders/opa’s/oma’s kunnen gezellig een drankje doen”, laat de organisatie weten.

Mis jij evenementen in deze lijst?