‘Broum Broum Brocante’ bij Brack: Een vintage kofferbakverkoop op Moederdag

BREDA - Vintage liefhebbers en brocante jagers opgelet: Op zondag 8 mei organiseert Stichting Hoezee samen met BRACK Breda van 11 tot 17 uur een heuse Broum Broum Brocante, een kofferbakverkoop vol hoogwaardige vintage vondsten.

Bereid je voor op een vrolijke stoet auto’s die vanuit hun kofferbak fraaie vintage vondsten te koop aanbieden. “Het is dus geen gewone rommelmarkt met vieze en kapotte tweedehands spullen waar je je doorheen moet worstelen, maar hier zijn de mooiere spullen al voor je geselecteerd door mensen die er kijk op hebben”, legt de organisatie uit. “Van kleding tot speelgoed en van serviezen tot gereedschap.”

Mensen met een oldtimer hebben een streepje voor bij de inschrijving, dus de markt is qua look en feel helemaal vintage.

Plaatsen

Er zijn nog enkele plaatsjes beschikbaar voor wie helemaal in het plaatje past. Via broumbroum@marchehoezee.nl kun je je aanmelden of informatie hierover opvragen. Er is plaats voor maximaal 35 deelnemers.