Kunstenaars starten petitie: ‘Er is geen plek voor ons in Breda!’

BREDA - Het kunstcollectief Zut Mon Sac moet binnenkort hun atelier in het oude postkantoor aan de Oude Vest verlaten. Maar een nieuwe plek vinden, lukt het collectief niet. En zij zijn niet de enige met dat probleem, stellen de jonge kunstenaars. Zij vinden dat er te weinig plek is in de stad voor creatievelingen, en zijn daarom een petitie gestart.

Het multidisciplinaire kunstcollectief Zut Mon Sac is in 2020 gestart nadat de jonge kunstenaars afstudeerden van AKV St. Joost. Zut Mon Sac wil zich ontwikkelen tot een gevestigde kunstinstelling in Breda en op cultureel en educatief vlak bijdragen aan de ontwikkeling van de stad en (jonge) kunstenaars. “Het ontmoeten, creëren en exposeren staat hierin centraal. De afgelopen twee jaar hebben we samenwerkingen gehad met o.a. Graphic Matters, Pier15, KOP en AKV St. Joost.”

Maar dan moeten zij wel een plek hebben om dit te kunnen doen. Momenteel is het atelier van het collectief gevestigd in het oude postkantoor. Maar daar moeten de jonge kunstenaars 17 mei uit. “Net als vele andere creatieve ondernemers/makers van ook andere atelierlocaties zijn wij op zoek naar een nieuwe plek. Op dit moment zijn er nauwelijks tot geen faciliteiten beschikbaar in de stad voor deze groep. De faciliteiten die er zijn, zijn vaak te onzeker, te duur, te klein of buiten de stad. Ook zijn kunstenaars/makers niet altijd gewenst. Hierdoor kunnen jonge makers en ook gevestigde makers geen lange termijnplannen maken om zich door te kunnen ontwikkelen om uiteindelijk een gevestigde naam te worden in de stad.” En daar moet verandering in komen, vindt het collectief. Daarom zijn zij een petitie gestart.

“Wij willen dat wij en andere (jonge) makers een plek krijgen in de stad. Er moet meer ruimte en lange termijnoplossingen komen voor (beginnende) creatieve ondernemers/makers om te kunnen experimenteren en te groeien. Zonder creatieve huisvesting geen ontwikkeling, dus geen kunst en cultuur. Steun kunstenaars in atelier nood en teken de petitie!” Al zo’n 200 mensen ondertekenden de petitie.