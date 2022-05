Franks Filmtip: Everything Everywhere All at Once heeft alle ingrediënten van een cultfilm

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Dit keer de film Everything Everywhere All at Once te zien bij Pathé en Kinepolis.

Everything Everywhere All at Once (Alles, Overal, Alles ineens) is tegelijk een film voor het grote publiek (een blockbuster) en een arthouse film. Een bombastisch bombardement, maar met een boodschap. De beelden refereren aan The Matrix, aan de parallelle universums uit The Advengers en andere sciencefiction films, maar markeren net zo goed de terugkeer naar de kern van ons menselijk bestaan. Een boodschap die in onze tijd van digitale verbondenheid niet mis te verstaan is. In de VS is deze sciencefiction comedy inmiddels een mega hit.

Evelyn (Michelle Yeoh) is een Chinees-Amerikaanse van in de vijftig. Een harde werker, die wil slagen en daarom altijd positief wil blijven. Met haar Chinees-Amerikaanse man Waymond (Ke Huy Quan) heeft ze een slecht lopende wasserette in een anonieme Amerikaanse stad. Haar Waymond is een sullige, wat zachtmoedige man. Joy (Stephanie Hsu) is hun zelfverzekerde lesbische dochter.

Everything

In deel I (Everything) gebeurt van alles op één dag. Joy stelt haar vriendin Becky (Tallie Medel) voor aan haar ouders. Omdat Evelyn moeite heeft met de geaardheid van haar dochter wordt dat een ongemakkelijk moment. Maar minstens zo belangrijk is dat ze niet aan haar vader Gong Gong (James Hong) durft te vertellen dat haar dochter een lesbische relatie heeft. Die vader is daags daarvoor uit China overgekomen en weet niet beter dan dat zijn dochter een geslaagde zakenvrouw is. Tot overmaat van ramp worden Evelyn en Waymond ook nog verwacht bij de belastingdienst. Aan de waarheidsgetrouwe opgave van inkomsten en uitgaven wordt getwijfeld en de belastinginspecteur Deirdre (Jamie Lee Curtis) laat het woord ‘fraude’ vallen.

Everywhere

Daarvan raakt Evelyn van slag. Haar man vertelt haar dat ze in meerdere universums tegelijk leeft, het multiversum. Door onlogische dingen te doen (zoals het opeten van lippenbalsem) en het volgen van instructies op haar telefoon krijgt ze toegang tot elk van haar universums (Deel II: Everywhere). Ze kan er tussen heen en weer schakelen (‘verse jumping’). In die alternatieve universums kan ze zien hoe haar leven er uit zou hebben gezien als ze andere keuzes had gemaakt. Om gek van te worden natuurlijk, zeker bij terugkeer naar het leven van alledag, de belastingdienst.

All At Once

Nadat Evelyn heeft ontdekt dat er een kracht is die haar multiversum dreigt te vernietigen, de Jabu Tupaki, slaat ze zich met kungfu vechttechniek door heden en verleden, vechtend van universum naar universum, allemaal gelijktijdig, in een wereld zonder einde of begin, met gebeurtenissen zonder aanleiding of gevolg (deel III: All at Once). Dat klinkt chaotisch en dat is het ook. Pijlsnel zijn de filmbeelden, een bombardement van kleur en geluid. Toch werkt de film naar een boodschap toe. Evelyn ontdekt dat haar dochter Joy de kracht is die haar multiversum bedreigt. Maar Joy nodigt haar moeder uit zich met haar te verzoenen. ‘Omdat wij in tijd en ruimte niets meer zijn dan een zandkorrel.’

Cultfilm

De komische sciencefiction film Everything Everywhere All at Once zou zomaar kunnen uitgroeien tot een cult film. Een spektakel dat je hersens doet koken, je oren doet klapperen en je netvlies tot het uiterste tergt. Het is een film waarvan je niet moet proberen alles te begrijpen, omdat hij bedoeld is om te beleven. Het is hallucinerende cinematografie.

Hoewel Everything Everywhere All at Once zich afspeelt in onwerkelijke universums neemt Michelle Yeoh als Evelyn de kijker mee in al haar stemmingen, herinneringen, wensen en verwachtingen. Dat is knap in een context die daar haaks op staat. Maar mijn hart werd gestolen door dochter Joy die zelfverzekerd haar moeder uiteindelijk naar het altaar van de verzoening leidt. Prachtig geacteerd door Stephanie Hsu.

Digitalisering

Everything Everywhere All at Once wordt wel gezien als een parabel, als een metafoor van ons huidige leven. Door de digitalisering lijken afstand en tijd niet meer bestaan. Maar willen we wel weten en zien wat er allemaal elders gebeurd en wordt gezegd? Het is de chaos van het moderne leven en dat geeft stress. We zijn gevangenen van de vrije keuze. Focus op wat belangrijk is, geeft rust. Dat is boodschap van deze film.

Dit is wat je moet weten over deze film



- Michelle Yeoh (1962), werd geboren in Maleisië en is in Azië bekend van haar rol als Michelle Kahn in Hong Kong actiefilms. In het westen is ze bekend geworden met haar rol als kolonel Wai Lin in de James Bond film Tomorrow Never Dies (1997)



-Ke Huy Quan (1971), die de rol van de echtgenoot van Evelyn speelt, was als elfjarige te zien in de Amerikaanse avonturenfilm Indiana Jones and the Temple of Doom (1984). In 2018 heef hij het acteren, na een onderbreking van twintig jaar, weer hervat. Everything Everywhere All at Once is sindsdien zijn tweede film.



-Stephanie Hsu (1990) is in de filmwereld een beginnende actrice. Haar moeder heeft zich vanuit China in de VS gevestigd. Hsu is opgeleid aan de toneelschool in New York. Dit is haar vierde film.



- Een van de meest komische films allertijden is A Fish Called Wanda (1988), met John Cleese (Monty Python’s Flying Circus) in de hoofdrol. Daarin speelt Jamie Lee Curtis (1958) de rol van de onweerstaanbaar mooie Wanda Gershwitz. In Everything Everywhere All at Once speelt ze de tegenovergestelde rol, die van een lelijke, bazige, te dikke en slecht gehumeurde belastinginspecteur. En dat doet ze magistraal.



Regie: Dan Kwan en Daniel Scheinert Met: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Tallie Medel en Jamie Lee Curtis.