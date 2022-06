Cultuurfonds kent ruim 45.000 euro toe aan Bredase projecten

BREDA - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant draagt in het 2e kwartaal van 2022 voor ruim 45.000 euro bij aan Bredase projecten. In totaal gaat het in heel de provincie om een investering van 280.808 euro in 58 verschillende projecten.

De grootste toewijzingen zijn gedaan aan Ginneken=Ginneken en de Nieuwe Veste. Beide organisaties ontvangen 10.000 euro. De Nieuwe Veste krijgt het geld voor Breda Toont, en de buurtvereniging van het Ginneken krijgt het geld voor de realisatie van het kunstobject op het Marga Mincoplein. Het Marga Mincoplein is de nieuwe naam van het Oranjeplein. Dat plein gaat op de schop en wordt na de herinrichting vernoemd naar de Bredase schrijfster Marga Minco. Lees er hier meer over. Het kunstwerk dat gerealiseerd zal worden is van Tamar Frank, en maakt de oorspronkelijke verbinding tussen de buurten zichtbaar. “Een creatief lijnenspel vormt samen een lichtpoort. Wie door de poort stapt, komt in een afgeschermde ruimte tussen het groen.”

Stichting Verhalis ontvangt van het Prins Bernhard Cultuurfonds 7.500 euro.Stichting Frank van der Kooij ontvangt 1800 euro voor La Conquista Breda. Stichting Circus Festival Stek otnvangt in totaal 6000 euro.

Kunstenaar Maurice Spapens ontvangt 5000 euro voor All You Knit is Love en Stichting Ocrum Muziek ontvangt voor het muziekfestival 3750 euro.