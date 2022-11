Streep door cultuurnacht 2023: ‘Teveel financiële onzekerheid’

BREDA - Het bestuur van stichting Breda Cultureel heeft besloten om de geplande Cultuurnacht Breda op 21 januari 2023 niet door te laten gaan. Meerdere culturele organisaties hebben twijfel uitgesproken of deelname mogelijk is. Dit heeft te maken met financiële onzekerheden, personele onderbezetting, naweeën van corona, inflatie en stijgende kosten. Daarnaast heeft stichting Breda Cultureel momenteel te weinig financiële waarborgen om verplichtingen aan te kunnen gaan.



Al jaren is de Cultuurnacht Breda vaste prik op de evenementenkalender van Breda. Zowel de deelnemers als de organisatie van de Cultuurnacht Breda keken na de coronajaren uit naar een volwaardige editie in januari 2023 waar talloze organisaties en initiatieven zich wilden laten zien en presenteren aan het publiek. Toch heeft het bestuur van stichting Breda Cultureel, die de Cultuurnacht Breda al jaren organiseert, met pijn in het hart moeten besluiten om de Cultuurnacht Breda in januari 2023 niet door te laten gaan.

“Tijdens de voorbereiding merkten we terughoudendheid bij een aantal instellingen in de stad om nu, met alle problemen die zij hebben, volmondig medewerking toe te zeggen aan de komende editie”, laat het bestuur weten. “Ook is een aantal van deze organisaties, die in het verleden altijd zeer actief waren binnen de programmering van de Cultuurnacht Breda, door het niet toekennen van hun subsidie door de gemeente Breda in acute problemen gekomen.”



“De Cultuurnacht Breda is altijd het vlaggenschip geweest van het gehele culturele veld. We lieten in één weekend zien hoe rijk geschakeerd dit is in Breda en hoe de creativiteit van alle deelnemers de stad elk jaar weer verraste. Het bestuur vindt het, gezien de huidige onzekere omstandigheden voor diverse culturele organisaties, niet gepast om nu aan iedereen een extra inspanning ten behoeve van de Cultuurnacht Breda te vragen.”



Toekomst

Stichting Breda Cultureel zal niet stil zitten, en 2023 benutten om samen met de culturele partners te werken aan een nieuw perspectief, zodat wellicht in 2023 al, en anders in 2024 een doorstart gemaakt kan worden, met een aan de tijd en omstandigheden bijgesteld concept. Ook de wethouder Cultuur heeft toegezegd hier graag een actieve bijdrage aan te willen leveren.



Het bestuur van stichting Breda Cultureel vindt het belangrijk dat op deze manier het noodgedwongen uitstel van de Cultuurnacht Breda van januari 2023 niet zal leiden tot een definitief afstel van de Cultuurnacht Breda, maar dat er samen wordt gewerkt aan een evenement in Breda waar iedereen zich aan kan en wil verbinden.