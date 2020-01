Bredaas CM.com via omweg alsnog naar de beurs

BREDA - Het Bredase technologiebedrijf CM.com gaat via een omweg tóch naar de beurs. Dat doet het bedrijf via het lege beursvehikel Dutch Star Companies One (DSCO). Per 21 februari neemt CM.com de notering van DSCO over.

Via een omweg gaat CM.com, dat zijn geld verdient met zakelijke sms'jes, mobiele betalingen en de verwerking van evenemententickets, alsnog naar de beurs. CM.com maakt gebruik van de beursnotering die DSCO sinds 2018 heeft. Dat maakten de bedrijven donderdag bekend.

In totaal krijgt CM.com 80 tot 85 miljoen euro aan nieuw kapitaal. Daarvan zal 65 miljoen euro afkomstig zijn van DSCO. De overige 15 tot 20 miljoen komt van Teslin Participaties. CM.com wordt als gevolg van deze stap op ongeveer 240 miljoen euro gewaardeerd. Fors minder dan de maximaal 340 miljoen euro waar in oktober nog mee geschermd werd.

Mislukte beursgang

In oktober 2019 blies het Bredase techbedrijf de geplande beursgang af. Volgens het bedrijf waren de omstandigheden op dat moment te ongunstig om de plannen door te zetten.

Het was de bedoeling dat CM.com vrijdag 11 oktober een notering zou krijgen op het Damrak. Daarbij mikten zij op een prijs van tussen de 15 en 19 euro per aandeel. De beurswaarde zou daarmee uitkomen op 337,5 miljoen euro. Het Bredase bedrijf wilde in totaal voor 100 miljoen euro aan nieuwe aandelen uitgeven.

De beursgang stond al gepland, maar er werd besloten om de biedingsperiode te verlengen in de hoop meer investeerders te enthousiasmeren voor de beursgang. Uiteindelijk is de conclusie getrokken dat dit niet gaat lukken.