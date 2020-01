Verlaging van verhuurdersheffing moet zorgen voor bouw van meer betaalbare woningen

BREDA - De Bredase woningcorporaties en gemeente Breda willen dat Het Rijk de verhuurdersheffing met 30 miljoen euro gaat verlagen. Als zij dit bedrag uitkeren, dan is dat een forse stimulans voor de bouw van sociale en middeldure woningen in Breda.



"Breda wil in vier jaar tijd 6000 woningen bouwen of in de harde planning hebben", laat wethouder Daan Quaars weten. "Daarvan vallen er 1200 in het social (huur)segment, 1800 in het middeldure segment en de rest in de vrije sector (3000). Met die 30 miljoen komt de bouw van 1200 sociale - en 1800 middeldure woningen in Breda echt een stap dichterbij."

Het verzoek gaat over huidige nieuwbouwplannen en projecten die binnen de komende 10 jaar in Breda gerealiseerd worden. Als Het Rijk de heffing verlaagt, dan kunnen corporaties projecten goedkoper exploiteren en de huren matigen wat ten goede komt aan de huurders in Breda.



Verhuurdersheffing

Het Rijk kondigde op Prinsjesdag aan om de woningbouw aan te jagen door de verhuurdersheffing voor woningcorporaties en sociaal verhuurders te verminderen. Hiervoor wordt een bedrag van één miljard beschikbaar gesteld. Op die manier wil het kabinet de wachtlijsten in de huursector aanpakken, zodat mensen sneller aan een betaalbare woning kunnen komen. Door het aanjagen van de bouw via een vermindering van de verhuurdersheffing, ontstaat er een stimulans voor woningcorporaties en andere verhuurders om meer betaalbare woningen te bouwen.