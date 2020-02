Dickens & Jones verandert na 25 jaar in Mr. Moos Bistro Bar

BREDA - Na 25 verdwijnt er een bekende naam uit het centrum. Want Dickens & Jones gaat vanaf morgen dicht, en zal na drie weken de deuren heropenen als Mr. Moos Bistro Bar. Toch hoeven de liefhebbers van het populaire restaurant niet te schrikken. De eigenaren, werknemers, de klassieke gerechten én de Engelse stijl blijven. Wat vooral een grote verandering zal zijn, is het nieuwe bargedeelte. "We willen de nadruk veel meer op borrelen gaan leggen", legt eigenaresse Kim Evertse uit.

Vandaag is de laatste dag dat Dickens&Jones op de Grote Markt geopend is. Morgen blijven de deuren dicht, en zal het grote slopen gaan beginnen. Met als doel om drie weken later compleet vernieuwd én met een nieuwe naam de deuren weer te kunnen openen.

Restaurant

Dat Dickens&Jones een instituut te noemen is, beaamd eigenaresse Kim meteen. Het familiebedrijf zit al 25 jaar op haar prominente locatie op de Grote Markt en is voor iedere Bredanaar een bekende naam. Toch is die naam nou juist wat gaat verdwijnen. "Daar hebben we natuurlijk heel lang over nagedacht", legt Kim Evertse, die samen met partner Jeff Vink eigenaar is van het restaurant, uit. "Wij wilden graag ons interieur vernieuwen. Simpelweg omdat dat nou eenmaal nodig is na zo'n lange tijd. Londen is veranderd, en wij willen mee veranderen. Maar tegelijkertijd willen we ook graag meer nadruk gaan leggen op de mogelijkheid om hier te borrelen. En dat is ingewikkeld als mensen jouw naam zo goed kennen als puur een restaurant. Daarom zijn we ervan overtuigd dat een naamsverandering een goede keuze is."

Nadat Bobbi's Bar al de naam kreeg van de dochter van het stel, was de nieuwe naam voor Dickens & Jones snel bedacht. De zaak zal over drie weken de deuren open als Mr. Moos Bistro Bar, vernoemd naar zoontje Moos.

Herkenbaarheid

De vaste gasten van Dickens&Jones hoeven niet bang te zijn dat ze het restaurant straks niet meer herkennen. Want de eigenaren en de medewerkers veranderen niet. "Ook houden we vast aan het Engelse thema en zullen de gasten 'gewoon' kunnen genieten van klassieke gerechten. Alleen dan wel op een splinternieuwe kaart." Tegelijkertijd kunnen liefhebbers van borrelen straks ook hun hart ophalen bij Mr. Moos. Want de vernieuwde zaak krijgt een speciaal bargedeelte dat gericht is op borrelen.

Maar voor het zover is, moet er eerst nog hard gewerkt worden door het team. "Morgen beginnen we met slopen. Tijdens carnaval plaatsen we buiten gewoon de bar die mensen van ons gewend zijn. En dan hopen we ergens rond 12 maart Mr. Moos Bistro Bar te kunnen openen!"