Luxe appartementen opgeleverd op plek van voormalig verzorgingstehuis Prinsenbeek

PRINSENBEEK - In Prinsenbeek zijn de woningen van het project Hof van Hage opgeleverd. De 25 vrije sector huurappartementen en 30 parkeerplaatsen zijn onderdeel van het ASR Dutch Core Residential Fund, het woningfonds van a.s.r. real estate. De woningen zijn gebouwd op de plek van het voormalige verzorgingstehuis Hagedonk, tussen de Nassaustraat en de Middenweg.

De 25 appartementen zijn duurzaam ontworpen en gebouwd en hebben minimaal een energielabel A. Er zijn zonnepanelen aangebracht die de algemene ruimten voorzien van energie. Daarnaast is het gehele complex voorzien van ledverlichting en waterbesparende kranen. Ook is er FSC-hout toegepast en is het terrein ecologisch ingericht met onder andere een 'wadi'. Deze bufferings- en infiltratievoorziening zorgt voor een natuurlijke regulering van regenwater.

De appartementen zijn geschikt voor senioren, die hun eengezinswoning verlaten en gelijkvloers willen gaan wonen, maar zijn ook aantrekkelijk voor alleenstaanden en samenwonenden van diverse leeftijden. De woningen variëren tussen de 78 en 92 m². Daarnaast beschikken de appartementen over minimaal twee slaapkamers, een riante buitenruimte en een separate berging.

Woningfonds

Het ASR Dutch Core Residential Fund biedt een thuis aan circa 5.000 huishoudens. Het woningfonds van a.s.r. real estate investeert in duurzame, hoogwaardige appartementen en eengezinswoningen in met name het middeldure huursegment.