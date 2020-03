Bredanaars kunnen rekenen op persoonlijk financieel advies via Geldfit

BREDA - De gemeente Breda is per 1 maart 2020 een samenwerking aangegaan met Geldfit. Het doel van Geldfit is het voorkomen van geldzorgen. Gemeenten en bedrijven kunnen hun inwoners of werknemers helpen in deze onzekere tijd door de Corona-crisis; ook financieel door hen door te verwijzen naar Geldfit.nl. Door de test in te vullen krijgen mensen persoonlijk advies en hulp voor hun financiële situatie zodat ze hun geldzaken weer op orde krijgen en houden. Zo wil de gemeente Breda inwoners met een risico op financiële problemen tijdig bereiken en helpen om erger te voorkomen. Deze samenwerking zorgt gelijktijdig voor een aansluiting bij de Nederlandse Schuldhulproute.

De samenwerking tussen de gemeente Breda en Geldfit is erop gericht om tips te geven hoe inwoners eventuele geldproblemen kunnen voorkomen. Inwoners worden verwezen naar de website Geldfit.nl. Op Geldfit.nl kunnen ze een eenvoudige korte test invullen en krijgen ze een persoonlijk advies met hulp voor hun financiële situatie.

Wethouder Boaz Adank van de gemeente Breda over de samenwerking: “Hoe sneller mensen ons weten te vinden hoe sneller verslechtering is te voorkomen. Door deze publieke-private samenwerking van de Nederlandse Schuldhulproute hopen wij Bredase inwoners met geldzorgen te bereiken nog voordat ze helemaal kopje onder gaan. Op een eenvoudige en laagdrempelige manier kan men op de juiste plek terecht komen voor de beste hulp.”

Nederlandse Schuldhulproute

Geldfit is de portal van de Nederlandse Schuldhulproute. Dat is een samenwerking tussen Geldfit, SchuldenlabNL, fiKks, Moedige Dialoog en de Nederlandse vereniging van Banken. Het is een traject waarin overheid, bedrijfsleven en schuldhulporganisaties samenwerken om mensen schuldenvrij te maken door hen weer grip te geven op hun financiële situatie.

Kijk voor meer informatie en de test op Geldfit.nl