Politiecontroles aan grens met België; goedkoop tanken aan banden gelegd

BREDA - Even snel de grens over om goedkoop in België te tanken wordt aan banden gelegd. De Belgische politiezones aan de grens hebben vrijdag opdracht gekregen om prioriteit te maken van de handhaving van de corona-maatregelen die sinds 18 maart in het land van kracht zijn. En dat kan hoge boetes opleveren voor Nederlanders die goedkoop proberen te tanken over de grens.

Net over de grens met België is de brandstof een flink stuk goedkoper dan in Nederland. Dat kan soms wel 50 eurocent per liter schelen. Heel wat Nederlanders tanken daarom over de grens, terwijl in België zelf mensen alleen hun huis uit mogen voor 'functionele verplaatsingen'. Dat land is wél in lockdown.

Daarom moet er grondig gecontroleerd worden aan de grens, stelt Didier Detollenaere, waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen. In de praktijk betekent dit dat Nederlanders die over de grens gaan tanken erop kunnen rekenen dat ze teruggestuurd worden. En wie toch stiekem de grens over gaat om te taken, kan daarvoor een boete krijgen die hoog op kan lopen: tot 4000 euro.

Reisverbod

De controle gebeurt in beide richtingen, want voor Belgen geldt dat ze geen niet-functionele verplaatsing naar Nederland mogen maken.