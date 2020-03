Nieuwe website maakt eten bestellen bij Bredase ondernemers stuk overzichtelijker

BREDA - In verband met de tijdelijke sluiting van de Bredase horeca is de website steunhorecabreda.nl gelanceerd. Hierop krijgen Bredanaars een overzicht van horeca in de gemeente Breda die zijn geopend voor het afhalen of bezorgen van maaltijden.

Bezoekers van de site kunnen eenvoudig filteren op onder andere soort keuken, afhalen, bezorgen en de verschillende bestel-apps. Naast actuele bestel- en afhaalinformatie wordt er een overzicht bijgehouden van restaurants die cadeaukaarten verkopen. Dit is voor horecabedrijven momenteel een eenvoudige manier om extra inkomsten te genereren.

Op de site stonden bij de start bijna 60 restaurants online. Alle horecabedrijven die zijn gevestigd in de gemeente Breda en geopend voor het bezorgen of afhalen van gerechten, of voor de verkoop van cadeaukaarten, kunnen zich aanmelden.

Steun Horeca Breda is een initiatief van Smakelijk Breda en Thunder&Bold. "Sinds de horecasluiting ben ik continu bezig om alle activiteiten van restaurants te promoten", aldus Dex Bos van Smakelijk Breda. "Het bericht op onze website met restaurants waar je kunt bestellen werd zo lang dat we hebben besloten een aparte website te lanceren."

Voor meer informatie ga je naar www.steunhorecabreda.nl.