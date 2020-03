Breda komt met noodfonds van 1,2 miljoen euro voor lokale bedrijven

BREDA - De gemeente Breda komt met aanvullende maatregelen om bedrijven die in de financiële problemen dreigen te komen door de coronacrisis te helpen. Het pakket aan maatregelen is bedoeld ter overbrugging voor de periode waarin de landelijke ondersteuning nog niet van kracht is. Het gaat onder andere om een noodfonds voor bedrijven ter waarde van 1,2 miljoen euro en uitstel van betaling van verschillende soorten lokale belastingen.

Nadat vorige week verschillende verstrekkende besluiten zijn genomen om het coronavirus beheersbaar te krijgen heeft de rijksoverheid een aantal regelingen in het leven geroepen. Deze regelingen zijn erop gericht om bedrijven, organisaties, instellingen en zelfstandig ondernemers te behoeden voor mogelijk desastreuze gevolgen. Ook de gemeente Breda heeft vorige week ondersteuning geboden aan inwoners die per direct zonder inkomen zijn komen te zitten, zoals BroodNood. Daar komt nu een nieuw pakket van maatregelen bij, bedoelt ter overbrugging voor de periode waarin de landelijke ondersteuning nog niet van kracht is. Het pakket bevat ook maatregelen voor organisaties en instellingen die buiten de boot dreigen te vallen.

Het pakket bestaat uit de volgende maatregelen:

• Er wordt een noodfonds COVID-19 gecreëerd dat een voorschot kan verlenen aan bedrijven die aanspraak maken op rijksregelingen maar voor wie de ontvangst van deze middelen te lang duurt. Het is een éénmalig vast bedrag van 4.000 euro in de vorm van een renteloze lening. De totale hoogte van het noodfonds bedraagt 1,2 miljoen euro.

• Business Coach Breda wordt uitgebreid met in totaal 50.000 euro. ZZP-ers en MKB-bedrijven kunnen hierdoor een gratis adviesgesprek aanvragen met een business coach.

• Er kunnen vouchers, voor in totaal 50.000 euro, ter beschikking worden gesteld aan MKB- ondernemers die vanwege bankleningen en BMKB-garantie extra financiële stukken moeten overleggen.

• Er wordt tot eind juni uitstel van betaling verleend voor lokale belastingen en heffingen zoals precario en leges. Dit is in lijn met het eerder gecommuniceerde uitstel voor heffingen van de Belastingsamenwerking West-Brabant (afvalheffing, riool, OZB).

• De reeds opgelegde voorlopige aanslagen toeristenbelasting worden per direct verminderd. Dit houdt in dat ondernemers voor het restant van dit jaar geen toeristenbelasting meer hoeven af te dragen.

• Er wordt tot eind juni uitstel van betaling gegeven voor facturen die de Gemeente Breda verstuurt voor door de gemeente geleverde diensten (bijvoorbeeld het ophalen van bedrijfsafval of het verhuren van gebouwen en sportvelden die nu niet gebruikt kunnen of mogen worden).

• De betaling van verleende subsidies aan instellingen in acute nood wordt aangepast. Voor organisaties die op basis van activiteiten subsidie krijgen, zoals bijvoorbeeld cultuur en evenementenorganisaties zal op basis van maatwerk besluitvorming plaatsvinden.

'Impact is groot'

"Wij zien dat veel ondernemingen, instellingen in verschillende sectoren het acuut moeilijk hebben", legt wethouder Adank uit. "Het wegvallen van inkomsten en omzet heeft heel veel impact. Als gemeente zetten we nu een eerste stap om enige verlichting te geven. We zullen nog flink wat huiswerk met elkaar moeten doen om deze crisis het hoofd te kunnen bieden. Maar één ding is zeker, we gaan alle zeilen bij zetten om het op te lossen. We zetten ons met man en macht in om acute financiële problemen bij onze inwoners en ondernemingen op te vangen.”

De gemeente werkt ook aan nieuwe maatregelen voor de middellange en lange termijn. De gemeenteraad wordt hierbij betrokken. Daarnaast is het waarschijnlijk dat voor deze maatregelen een raadsbesluit nodig is.

Meer informatie over alle regelingen, inclusief de mogelijkheid aanvragen in te dienen, is vanaf vrijdag 27 maart 10.00 uur te vinden op de website www.breda.nl/coronavirus.