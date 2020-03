Bredaas restaurant sluit definitief de deuren door coronacrisis

BREDA - La Cucina Italiana is dicht en gaat niet meer open. Dat heeft eigenaar Marcel Vugts bekend gemaakt. Het restaurant heeft niet genoeg reserve om de tijdelijke sluiting tijdens de coronacrisis te overbruggen.

De coronacrisis zorgt voor grote problemen in de horeca. Zij mogen minimaal tot 6 april niet meer open gaan. En ondanks het feit dat ze recht hebben op een eenmalige gift van 4000 euro vanuit de overheid en dat bezorgen en afhalen nog steeds mogelijk is, zijn voor sommige horecagelegenheden de problemen simpelweg te groot. Dat is het geval bij restaurant La Cucina Italiana in het Ginneken. De zaak moet de deuren definitief sluiten.

"Zoals de meesten van jullie weten zijn wij twee jaar geleden begonnen met La Cucina Italiana", laat eigenaar Marcel Vugts op Facebook weten. "We hebben in deze twee jaar niet genoeg reserve opgebouwd om de tijdelijke sluiting vanwege de corona crisis te overbruggen. Om erger te voorkomen hebben wij besloten tot onmiddellijke sluiting over te gaan."