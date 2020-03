Forse financiële steun voor bedrijven moet faillissementen en ontslagen voorkomen

BREDA - Bedrijven die door de coronacrisis 20 procent of meer omzetverlies hebben, krijgen maximaal 90 procent van het bedrag dat ze aan lonen uitbetalen vergoed door de overheid. Dat maakte minister Koolmees dinsdagochtend tijdens een persconferentie bekend. De maatregelen moeten er voor zorgen dat de werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden wordt. De gemeente Breda kwam vorige week ook al met een pakket aan maatregelen voor bedrijven.

Alle bedrijven die kunnen aantonen dat twintig procent of meer omzetverlies in de maanden maart, april en mei hebben, kunnen beroep doen op deze noodmaatregel. Bedrijven die helemaal geen omzet meer hebben krijgen negentig procent van de totale loonkosten uitbetaald.

Het UWV gaat deze loonsteun uitkeren. Naar alle verwachting opent het loket op 6 april voor alle aanvragen. "De laatste testen lopen nu", liet Fred Paling van het UWV tijdens de persconferentie weten. "We vragen ondernemers nog enig extra geduld te hebben." Ondernemers kunnen vier weken na de aanvraag de eerste tegemoetkoming verwachten. De gemeente Breda kwam vorige week ook al met een pakket aan maatregelen voor bedrijven. Die is vooral bedoeld ter overbrugging, aangezien de landelijk steun voor sommige bedrijven te lang op zich laat wachten.

Om de loonsom te bepalen, gebruikt het UWV gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Wel wordt er een uitzondering gemaakt voor veelverdieners. Alleen salarissen tot 9538 euro worden gecompenseerd.

Oproep

De minister deed een oproep aan bedrijven om alleen een beroep te doen op de regeling wanneer dat écht nodig is. "Achteraf zal gecontroleerd worden of bedrijven zich aan de regels gehouden hebben", liet hij weten. Ook riep Koolmees consumenten op om zaken zoals de muziekschool, sportschool en huishouding door te blijven betalen. "We moeten de economie proberen draaiende te houden."