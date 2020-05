Laurens Meyer wil zijn Bredase cafés en restaurants 1 juni weer open doen

BREDA - Laurens Meyer wil zijn horeca-zaken op 1 juni weer openen. Volgens de eigenaar van zaken als Zeezicht en de Vulling is de huidige financiële compensatie vanuit de overheid niet voldoende. Als daar geen verandering in komt, moeten zaken 1 juni weer open kunnen om te overleven. En dat gaat hij dan ook doen. Of het nou volgens de regels is of niet. Dat vertelt hij in het AD.

Laurens Meyer maakt zich hard voor het lot van de vele horeca-ondernemers die deze crisis mogelijk niet zullen overleven. Volgens de pandeigenaar die ruim tien horeca-zaken heeft in Breda zijn de klappen die in de horeca vallen hard en is de financiële compensatie vanuit de overheid niet voldoende om veel zaken te redden.

Het wegvallen van de werktijdverkorting is volgens hem onacceptabel. Waar bij de werktijdverkorting de loonkosten voor ondernemers 0 procent zouden zijn, is dat bij de NOW 10 procent volgens minister Koolmees. Maar in werkelijkheid betalen horeca-ondernemers door de NOW nog steeds 36 procent. Bovendien is de toekomst voor de horeca onzekerder dan die in andere sectoren. Waar andere ondernemers kunnen overleven in de anderhalvemetereconomie, is dat voor de horeca niet mogelijk. Voor de horeca zoals kroegen is anderhalvemeter afstand houden niet haalbaar én niet rendabel.

1 juni

Volgens Meyer moet de horeca 1 juni weer open gaan om te kunnen overleven. De pandeigenaar stelt in het AD dat als de overheid niet met extra financiële compensatie komt, dat hij zijn zaken 1 juni weer open doet. En daar staat hij niet alleen in. De initiatiefnemers van de actie bezitten samen zo'n 400 horeca-zaken. En volgens Meyer zullen ook veel andere ondernemers aansluiten. Ook als het tegen de regels in is.

Hij vergelijkt de actie met het sluiten van de scholen. In eerste instantie wilde het kabinet de scholen in maart nog open houden, maar de scholen zelf wilden per se dicht. Daar werd toen gehoor aan gegeven. Het open gaan van de horeca is volgens Meyer eenzelfde 'democratisch besluit'.

Petitie

Via de website Horecazorg.nl brengt Meyer samen met enkele andere eigenaren van horeca-zaken zijn boodschap over. De initiatiefnemers willen het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Daarvoor moeten zij 40.000 handtekeningen krijgen op hun petitie. De teller staat nu op 18.000.