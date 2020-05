Bouwprofessionals hoeven niet meer in de rij bij Hornbach: eigen ingang en ruimere openingstijden

BREDA - Bij de Hornbach werd het afgelopen weken bijna normaal: lange rijen voor de ingang alsof je bij de Efteling bent aangekomen. Vooral op de landelijk vrije dagen en in het weekend is het druk bij de bouwmarkt. En dat is een probleem voor professionele klussers. Om hen tegemoet te komen, opent de bouwmarkt vanaf woensdag een aparte ingang voor professionals en worden voor hen de openingstijden verruimt.





“De getroffen veiligheidsmaatregelen vanwege de huidige situatie verlopen soepel. Zowel medewerkers als consumenten zijn eraan gewend”, vertelt Evert de Goede, algemeen directeur Hornbach Bouwmarkt Nederland.

“We zetten nu een nieuwe stap en verruimen de toegang voor bouwprofessionals, voor wie tijd geld is. Vanaf woensdag 13 mei beschikken zij van maandag tot en met vrijdag over een eigen ingang. Ook kunnen ze ‘s avonds van 18.30 tot 21.00 uur inkopen doen. Met deze verruiming, die exclusief voor ProfiCard-houders geldt (een klantenkaart speciaal voor professionals, red.), kunnen we de bezoekersstroom nog beter spreiden. Daarmee minimaliseren we de wachttijden voor iedereen en vergroten we de veiligheid voor medewerkers en consumenten.”

De Goede besluit: “Uiteraard zijn de veiligheidsmaatregelen nog steeds van kracht, ook voor ProfiKlanten. Zo moet iedereen zich bij ons aan de 1,5 meter afstand houden en is gebruik van een winkelwagen verplicht.”

Doe-het-zelvers

Hornbach monitort continue de maatregelen en optimaliseert daar waar mogelijk. Met de nieuwe verruiming voor professionals wordt voorgesorteerd om de openingstijden ook voor Nederlandse doe-het-zelvers te verruimen.