Het Hop op Hop off festival in 2018 (Foto: Perry Roovers)

Het Hop op Hop off festival in 2018 (Foto: Perry Roovers)

Hop On Hop Off gaat niet door, maar brengt speciaalbieren wel naar jouw woonkamer

BREDA - Speciaalbierenfestival Hon On Hop Off gaat niet door. Maar het festival wil wél graag de brouwers steunen. Daarom heeft de organisatie een Speciaalbier Surprise Pakket gelanceerd. Zo brengen ze speciaalbieren naar Bredase woonkamers en steunen ze de brouwers.

Het hop On Hop Off festival gaat dit voorjaar niet door. Eigenlijk zouden Bredanaars van 12 tot en 14 juni kunnen genieten van alle speciaalbieren die het festival biedt. Maar dat wil niet zeggen dat de organisatie stil zit. Om de brouwers te steunen hebben zij een speciaal surprise pakket ontwikkeld. Zo kunnen Bredanaars toch genieten van verrassende bieren en steunen zij tegelijkertijd de brouwers financieel.

Bestellen

Je kunt het surprise pakket bestellen tot 24 mei, laat de organisatie weten. "In de week van 8 juni wordt het surprise pakket bij je thuis bezorgd. We bezorgen in heel Nederland."

Wat zit er in het Speciaalbier Surprise Pakket?

Het Speciaalbier Surprise pakket bestaat uit 12 verschillende speciaalbieren (33cl) van 12 verschillende brouwers. In het pakket zitten tevens 2 proefglazen, een unieke Hop On Hop Off bieropener en een toelichting over de bieren. Het Surprise Pakket kost € 33,50 excl. verzendkosten. Elk pakket is uniek dus bestel je bijvoorbeeld 3 pakketten dan ontvang je in totaal 36 verschillende bieren van 36 verschillende brouwers.

Bestel je pakket HIER.