Nieuwe gamehal in Breda is zo goed als af, maar openingsdatum blijft onbekend

BREDA - 21 mei. Dat is de datum die bij GameState rood stond omcirkeld in de agenda. Dan zouden ze hun nieuwe vestiging aan de Grote Markt in Breda openen. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. En waar veel branches perspectief hebben op wanneer ze weer open mogen, is dat voor GameState niet het geval.

In het pand aan de Grote Markt waar voorheen de Intertoys zat wordt door GameState al wekenlang hard gewerkt. Op die plek gaat GameState haar zevende vestiging openen. Eigenlijk was het plan om dat op 21 mei te doen. Maar door de coronacrisis wordt die datum niet gehaald.

Wat opvallend is, is dat GameState ook geen uitzicht heeft op wanneer de hal wél open mag. "Helaas vallen wij niet onder de sectoren die per 1 juni weer mogen openen. Over onze branche,Family Entertainment Centers Nederland, heeft de overheid nog geen uitspraak gedaan betreft een heropeningsdatum", legt een woordvoerder van GameState uit. De arcadehal hoopt uiteraard zo snel mogelijk alsnog duidelijkheid te krijgen. In dat geval zou de hal relatief snel open kunnen gaan, laat de woordvoerder weten. "We hebben de nodige maatregelen al getroffen om veilig te kunnen openen."

Gamehallen

GameState is niet de enige arcadehal die wil openen in Breda. Aan de Tolbrugstraat wordt door GamePlanet ook een grote arcadehal gemaakt. Dat moet de grootste gamehal van heel Brabant worden.