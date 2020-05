Breda verdubbelt subsidie om 'culturele makers' te steunen

BREDA - De Coronacrisis treft de culturele sector hard. De gemeente vindt het belangrijk dat culturele makers, juist nu in tijden van corona, nieuw werk kunnen ontwikkelen. Daarom heeft het college het plafond van de makersregeling verhoogd: het beschikbare subsidiebudget van de makersregeling 2020 is verdubbeld van 50.000 euro naar 100.000 euro. De helft van de verhoging komt van de provincie Brabant.

De makersregeling steunt professionele culturele makers of collectieven bij de ontwikkeling van hun beroepspraktijk, en is bedoeld voor culturele projecten die in 2020 worden uitgevoerd en een beperkte financiële omvang hebben. Een aanvraag bedraagt maximaal 5000 euro. Makers kunnen de subsidie aanvragen via www.breda.nl/subsidies, waar ook de voorwaarden staan vermeld. Breda blijft zo een aantrekkelijke stad voor makers om kunst en cultuur te produceren en om in Breda en de regio te blijven.

Ondersteuning cultuur

Breda heeft al een aantal maatregelen genomen om de culturele sector in de stad te ondersteunen. Zo accepteert de gemeente een lagere subsidieprestatie en worden huren van cultuurpanden die verplicht moesten sluiten, kwijtgescholden of gecompenseerd. Ook zijn er middelen vrijgemaakt voor ondersteuning van de professionele kunst- en erfgoedorganisaties en voor behoud van de infrastructuur van de amateurkunstensector. Met deze maatregelen draagt het college voor circa 1 miljoen euro bij aan het behoud van cultuur in Breda. De provincie Brabant heeft een steunpakket voor Brabant toegezegd van in totaal 2 miljoen euro om te blijven investeren in de ontwikkeling van kunst, cultuur en creativiteit. Daarnaast kunnen culturele ondernemers een beroep doen op de rijksregelingen voor de economische sector en maakt het rijk ook geld vrij om de sector te ondersteunen.

Facebook-livesessie

Op woensdag 3 juni om 19.00 uur is er een facebook-livesessie met wethouder Marianne de Bie en burgemeester Paul Depla. Daarin beantwoorden ze vragen over ondermeer deze makersregeling en over andere cultuuronderwerpen die met Corona te maken hebben.