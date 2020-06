Bredase horeca is kritiek beu: 'Onze gasten zijn niet meer bereid de regels na te leven'

BREDA - De Bredase horeca is het niet eens met de kritiek die voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls dit weekend uitsprak. Hij stelde dat de regels in de horeca niet goed genoeg worden nageleefd. Maar de horeca vindt dat het probleem niet bij hun ligt, maar bij de niet na te leven regels. "Het voelt momenteel voor de horecaondernemer alsof je samen in een auto zit, de bestuurder door rood rijdt en de bijrijder wordt bekeurd."

De bereidheid van mensen om de strenge coronaregels in de horeca na te leven is minimaal. Dat stellen de horeca van Breda, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. En dat snapt Johan de Vos, voorzitter van de Bredase afdeling van de KHN heel goed. "’Wij vinden het ook niet meer uit te leggen, dat je met 300 man in een vliegtuig kan zitten en op een terras, in de buitenlucht, op 1,5 meter moet zitten." Bovendien zijn de regels ook nog eens overal anders. Bezoekers in de winkelstraten, supermarkten, bouwmarkten, luchtvaart, worden overal geconfronteerd met andere regels en door het verschil in al die regels ontstaat grote verwarring.

Maar wanneer de regels in de horevca worden overtreden, is het de ondernemer die op een forse boete kan rekenen. "Het voelt momenteel voor de horecaondernemer alsof je samen in een auto zit, de bestuurder door rood rijdt en de bijrijder wordt bekeurd. Wij worden nu als horecaondernemers verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van onze bezoekers, als enige sector."

Oplossing

Donderdag schreef de horeca al een brandbrief naar het kabinet waarin ze ervoor pleiten om de 1,5e meter regels af te schaffen, net als het limiet van 30 of 100 mensen in één zaak. De horeca wil dat het kabinet overstapt van social distancing, op 1,5 meter afstand, naar smart distancing, waarbij mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen om gepaste afstand te behouden. Ook wil de horeca dat zaken op 50 procent van de capaciteit mogen gaan draaien binnen. Nu is het zo dat een restaurant waar 500 mensen passen, evenveel gasten binnen mag serveren als een zaak waar normaal 100 mensen binnen passen.

"We laten hiermee zeker niet alle regels los", benadrukt de Vos. "We willen nog steeds de ruime opstelling van de terrassen waarborgen en de hygiëneregels naleven."