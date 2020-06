Holland Casino Breda mag morgen de deuren eindelijk weer openen

BREDA - Automaten die om en om uit staan. Schermen van plexiglas. Looproutes bij de bar. Gele stippen die aangeven waar je mag staan. En tientallen palen waar je je handen kan desinfecteren. Voor wie Holland Casino Breda binnenloopt, is één ding heel duidelijk: Het casino is er helemaal klaar voor om de deuren morgen weer te openen.

Zestien weken was Holland Casino Breda dicht. Op 12 maart besloot Holland Casino landelijk om alle veertien vestigingen te sluiten. “Dat was onze eigen keuze”, weet casinomanager Breda Hans de Regt nog goed. “Maar spannend was het wel. Want niemand wist wanneer we weer open zouden mogen.”

1 juli

Lang bleef dat ook onduidelijk. Pas toen de ‘routekaart’ door het kabinet bekend werd gemaakt, wisten casino’s waar ze aan toe waren. 1 september was de datum die in de agenda’s rood werd omcirkeld. Maar eind mei kwam daar plots verandering in. Toen werd bekend dat casino’s al 1 juli de deuren mochten openen. “Toen zijn we volop aan de slag gegaan om dat voor elkaar te krijgen”, stelt De Regt. En dat had flink wat voeten in aarde. Onder andere omdat de regels nog steeds regelmatig veranderen.

Bezoekersaantallen

“Eigenlijk is het zo dat wat ik nu zeg, morgen anders kan zijn”, legt De Regt uit. “Zo hadden we alles voorbereid op basis van compartimenten. We zouden 100 gasten per compartiment mogen ontvangen. Maar vorige week werd ineens duidelijk dat die compartimenten er niet meer toe doen, zolang je werkt met reserveringen, gezondheidschecks doet en alles inricht op de anderhalve meter afstand. Dat is voor ons heel fijn, maar je moet je er natuurlijk wel weer aanpassen.” Vanaf morgen mag Holland Casino Breda de deuren openen voor 500 bezoekers. “Dat is per moment. We kunnen dus ‘s middags en ‘s avonds 500 gasten ontvangen, en wanneer er mensen weggaan mogen er weer nieuwe mensen binnen.” In de buurt van de ruim 3000 bezoekers die Holland Casino Breda op een normale zaterdag ontvangt, komt het niet. Maar De Regt is vooral blij dát er weer gasten mogen komen. “We hebben een band met onze gasten en zijn trots op ons goedlopende casino. Dan is het zuur als je zo lang dicht moet zijn.”

Wat is er anders?

Wie Holland Casino Breda wil bezoeken, moet voortaan vooraf reserveren. Via de Favourite Card wordt geregistreerd wie er het casino binnenkomt, en wie het casino weer verlaat. “Zo weten we te allen tijde hoeveel mensen er binnen zijn en wie dat zijn.” Een groot deel van de speelautomaten staat uit, om te zorgen dat er genoeg afstand is tussen de gasten. “Ongeveer zestig procent van de automaten is te gebruiken. We hebben er op veel plekken ook schermen tussen staan, maar die zijn geen vervanging voor de afstand. Gasten houden dus altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Ook wanneer er plexiglas tussen staat.” Bij de Roulettetafels zijn stippen op de grond gemaakt zodat gasten precies weten waar ze moeten staan. Inzetten gebeurt omstebeurt. “Het zal even wennen zijn. Maar we hebben er vertrouwen in dat we de 1,5 meter afstand echt na kunnen leven. Anders zouden we het ook niet doen.”

Nu is het dus vooral hopen dat de gasten ook durven komen. Maar aan de online reserveringen te zien, zit dat in ieder geval voor de eerste dagen wel goed. “Mensen hebben het gemist. En wij ook. Ons hele team kan niet wachten om weer te mogen beginnen.”



