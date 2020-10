Op de werkvloer bij cosmetisch arts Elizia: ‘Met een kleine behandeling maak ik mensen heel blij’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag: Cosmetisch arts Elizia Soares.

Elizia Soares is een echte Rotterdamse. Ze studeerde geneeskunde in de stad en specialiseerde zich later als cosmetisch arts. Sinds een paar jaar is ze werkzaam bij ABC Clinic aan de Paardeweide in Breda waar ze als specialisatie fillers en Botuline toxines (Botox) heeft.

Met geneeskunde kun je veel richtingen op. Waarom koos je voor cosmetisch arts?

Ik heb altijd al veel interesse gehad in de mogelijkheden om de schoonheid van een gezicht te accentueren. Zo was ik buiten mijn studie ook veel bezig met visagie. Maar in de tijd dat ik geneeskunde studeerde - twintig jaar geleden - was cosmetisch arts nog geen apart specialisme. Inmiddels is dat wel het geval. Toen de kans om cosmetisch arts te worden vijf jaar geleden op mijn pad kwam, besloot ik ervoor te gaan.

Wat maakt het werk als cosmetisch arts voor jou zo leuk?

Als cosmetisch arts kun je met een kleine ingreep mensen enorm blij maken. Bijvoorbeeld met het verhelpen van een diepe frons. Iemand met zo’n frons komt vaak boos of chagrijnig over, terwijl dat niet is hoe diegene zich voelt. Dat is enorm vervelend. Door zo’n frons zachter te maken met een relatief kleine behandeling, kan ik voor mensen een heel groot verschil maken.

Krijg je ook negatieve reacties als je mensen vertelt wat je beroep is?

Dat valt mee. Maar veel mensen hebben wel al een oordeel klaar. Bijvoorbeeld dat ze zelf nooit iets zouden laten doen. Ik hoor echter vaak van cliënten terug dat ze er in het verleden ook zo tegenaan keken, maar heel blij zijn dat ze de stap om te behandelen toch hebben gezet.

Wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat iedereen gewoon een eigen keuze mag maken. Niemand hoeft iets te laten doen. Maar er zijn mensen die zelf ontevreden zijn over hun uiterlijk, en daar last van ervaren. Dankzij een relatief kleine ingreep staan zij met meer vertrouwen in het leven. Ik vind het heel mooi om daaraan bij te kunnen dragen.

Zijn er vooroordelen die niet kloppen?

Ja, zeker. Bijvoorbeeld dat alle behandelingen puur gericht zijn op schoonheid. Zo wordt Botox bijvoorbeeld effectief ingezet bij klachten van overmatig zweten. Ook kan Botox klachten van spanningshoofdpijn of tandenknarsen verminderen.

Hoe ziet een normale werkdag er uit?

Dat is een combinatie van consulten en behandelingen. Ik zie op een gemiddelde dag zo’n twintig cliënten. Dat persoonlijke contact is heel erg leuk. Ook sta ik in nauw contact met de rest het bedrijf. Dat we een goede band hebben als collega’s en met elkaar kunnen lachen vind ik heel prettig.

Wat vind jij het minst leuk aan je werk?

Eigenlijk kan ik niet echt negatieve punten bedenken. Wat natuurlijk wel altijd heel vervelend is, is wanneer er complicaties optreden bij een behandeling. Er blijft natuurlijk altijd een risico bestaan bij een behandeling. Dat kan ik niet wegnemen. Gelukkig komen complicaties heel weinig voor.