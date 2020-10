Dit zijn de vijf finalisten van de Breda Start Up Award

BREDA - De finalisten van de Breda Startup Awards zijn bekend. De vakjury koos De Nationale Keukenzetter, Scen Tronix, Secrevo en TUX Mobility als finalisten. De laatste finalist werd gekozen door Bredanaars zelf. Zij stemden massaal, en Breda Maakt Mij Blij kwam als winnaar en dus als 5e finalist uit de bus.

De finalisten van 2020 zijn: Breda Maakt Mij Blij, De Nationale keukenzetter, Scen Tronix, Secrevo en TUX Mobility. De uitreiking zal deels online en deels fysiek zijn. Zo komen de finalisten en juryleden in een klein comité (corona proof) bijeen om live de pitches van de startups te horen. Dit zal via een livestream te volgen zijn voor het overige publiek.

Wat zijn het voor bedrijven?

Breda Maakt Mij Blij doet bij velen wel een belletje rinkelen. Breda Maakt Mij Blij helpt producenten die vanwege diverse oorzaken met hun producten zijn blijven zitten. Dat doen ze onder andere via Instagram en Facebook. Momenteel loopt er een actie om boer Chris van zijn 10.000 pompoenen af te helpen die te licht of te zwaar zijn voor de supermarkt.

De Nationale keukenzetter is een bedrijf dat een platform biedt voor een betere samenwerking op de bouwplaats. Scen Tronix is een bedrijf dat parfums ontwikkelt op basis van algoritmes. Dan Secrevo, zij bouwen privacyfilters, ook niet onbelangrijk in deze tijd. En tot slot is daar TUX Mobility, een bedrijf dat kleine stadsvoertuigen op zonne-energie ontwikkelt.

Breda Startup

Breda Startup is een community van ondernemers, overheid en bedrijven die innovatie en groei belangrijk vinden. Samen werken ze aan een sterke en veerkrachtige economie door kennis, daadkracht en hun netwerk te delen met elkaar.

De finale-uitslag is op dinsdag 27 oktober van 19:30 tot en met 22:30.