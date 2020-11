Dag van de ondernemer: Deze twee bedrijven werden in het zonnetje gezet door Klaas Dijkhoff

BREDA - Het is vandaag de dag van de ondernemer en ook in Breda worden lokale ondernemers in het zonnetje gezet. Zo was vandaag Klaas Dijkhoff aanwezig op het terrein van STEK om twee ondernemers in het zonnetje te zetten. Breda Maakt Mij Blij en Marleen Pulles van Pull Productions kregen een verrassing van de fractievoorzitter van de VVD.

De dag van de ondernemer gaat ook in Breda niet zomaar voorbij. Zeker in tijden van de coronacrisis kunnen ondernemers wel een extra steuntje in de rug gebruiken. Klaas Dijkhoff is het hier roerend mee eens en was vandaag op het terrein van STEK aan de Veilingskade te bekennen om hier aandacht aan te besteden.

Breda Maakt Mij Blij en Pull Productions

Breda Maakt Mij Blij timmert al een tijdje hard aan de weg en bij hen is het eigenlijk altijd de dag van de ondernemer. Zij helpen namelijk lokale ondernemers in de lastige coronatijd. Vandaag werden zij zelf in het zonnetje gezet. ‘’Ondernemers hebben het lastig in deze tijd en wat jullie daarvoor doen is prachtig’’, zegt Klaas Dijkhoff over Breda Maakt Mij Blij. ‘’Daarnaast zijn jullie door de hulp die jullie bieden zelf ook ondernemers geworden. Op de dag van de ondernemer willen we jullie daarom graag bedanken voor de steun die jullie hier bieden.’’

De fractievoorzitter van de VVD overhandigt Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij hiervoor een presentje. Dijkhoff heeft namelijk een flinke doos met verschillende smaken pepernoten bij van de Pepernotenfabriek van Delft uit Breda.

Ook het bedrijf Pull Productions, onder andere bekend van de video ‘Breda is er voor jullie’, krijgt een mooi dankwoord en een cadeautje. ‘’Onder andere naar aanleiding van jullie mooie filmpje voor Breda vind ik dat ook jullie het verdient hebben een compliment te ontvangen’’, zegt Dijkhoff.

Dan zorgt de fractievoorzitter voor een verrassende wending. Hij wil graag een kerstpakket van Breda Maakt Mij Blij kopen voor de actie Nora Werkt. Zij bieden mensen met een verstandelijke beperking een betere positie op de arbeidsmarkt. ‘’Ik wil dit pakket dan ook graag weer meteen doorgeven aan Marleen Pulles van Pull Productions’’, aldus Dijkhoff. Thibaud had zelf ook nog een verrassing in petto. Hij deed zowel Dijkhoff als Pulles een kerstboom cadeau, van zijn actie voor een duurzame kerst.