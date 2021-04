Ophef om inzet van lokboa’s in Bredase winkels

BREDA - De gemeente Breda zet lokboa’s in om te controleren of winkeliers zich wel aan de regels houden. Zij gaan vermomd als gewone klanten de stad in, en wanneer zij een winkel binnen kunnen zonder afspraak kan de winkelier een boete van 4000 euro krijgen. De werkwijze zorgt voor ophef. Dirk Uijl van de SP noemt de werkwijze ‘schandalig’.

Winkeliers mogen klanten die geen afspraak hebben gemaakt vier uur van te voren niet binnen laten. Op dat beleid wordt gecontroleerd door de boa’s. Maar Breda zet ook lokboa’s in, meldt het Financieel Dagblad. Zij vermommen zich als klanten, en beboeten winkeliers waar ze zonder afspraak binnen worden gelaten. De SP heeft kritische vragen aan het college gesteld over die werkwijze. Dirk Uijl noemt de werkwijze ‘ronduit schandalig’.

“Snapt u dat dit soort praktijken voor meer verdeeldheid zorgen, iets wat we na de afgelopen dagen sowieso al niet meer van kunnen gebruiken?”, vraagt het raadslid aan het college. Uijl wil weten of het college bereid is om onmiddellijk te stoppen met ‘deze schandalige methode om onze middenstand te beboeten’. ”En er gewoon voor te zorgen dat we bij problemen dit op een Bredase manier aanpakken en niet elkaar erbij proberen te naaien.”

Wie wil winkelen, moet altijd vier uur van te voren een afspraak maken. Dat beleid werd ingesteld door het kabinet om funshoppen te voorkomen. Woensdag vervalt de regel. Dan gaan de nieuwste versoepelingen in, en is het reserveren vier uur van te voren niet meer nodig.