Aan de keukentafel met Thibaud van der Steen: ‘Rijk worden is niet ons doel’

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij.

Je bent een creatieve ondernemer, welke weg heb je afgelegd?

Ik stam uit een echt ondernemersgezin: mijn ouders hebben een damesmodezaak in Drunen op het plein, mijn zus is ondernemer en ook al mijn tantes en ooms zijn ondernemers in verschillende takken van sport. Plannen en organiseren zit ons echt in het bloed. Ik heb MBO Detailhandel gedaan en ben vervolgens naar het NHTV gegaan om Vrijetijdsmanagement te gaan studeren. Na mijn studie ben ik gaan ‘ondernemen voor een ondernemer’, zoals ik altijd zeg. Ik begon bij inmiddels een vriend (Marijn van Dijke) van me te werken bij Bootje Varen Breda. Bij Marijn heb ik onder andere Zwart Breda, Breda drijft en Baai Breda mee opgezet. Dat was vooral erg leerzaam, ik was druk bezig met het opzetten van de bedrijven. Je leert van je fouten en je opstartstruggles. Na acht jaar was ik echter wel uitgeleerd. Ik wilde een volgende stap en vond CM in Breda een toffe club om ook te werken. Ik besloot Gilbert, een van de twee eigenaren, zelf op te bellen in plaats van bij een recruiter aan te kloppen. Hij was positief verrast en op die manier ben ik aangenomen.

Op 1 januari 2020, week 40 van de zwangerschap, verloren wij ons zoontje Sieb aan een stilgeboorte. Die klap was zo enorm groot: onze wereld stortte in. De laatste week van de zwangerschap leefden Carlijn en ik op een enorme roze wolk, daarna zaten we in een enorm diep dal. We zijn ondanks het grote verdriet nog steeds trots op onze eerste zoon, de allereerste baby van 2020 in West-Brabant.

Hoe is dan uit zo iets verdrietigs Breda Maakt Mij Blij ontstaan?

We zaten thuis na de stilgeboorte en toen kregen we net zoals iedereen corona over ons heen. Ik zag dat veel ondernemers in de problemen raakten. Grenzen gingen dicht, boeren en kwekers konden hun handel nergens meer kwijt. We zagen wat mooie eerste initiatieven ontstaan om dit op te lossen. Positiviteit konden wij ook wel gebruiken in ons privéleven. Met wat bevriende ondernemers van het bedrijf Moove XXL besloten we samen die problemen aan te pakken. Carlijn had jaren terug al een Instagramaccount ‘Breda Maakt Mij Blij’ aangemaakt, zo hadden we onze eerste volgers al en een mooie naam.

En het succes is groot!

Dat kun je wel stellen. Onze echte doorbraak was boer Theo die 300.000 gladiolen over had omdat de Nijmeegse Vierdaagse niet doorging. We hadden een video van een minuut gemaakt en hebben ons groeiende netwerk gemobiliseerd. De lokale en landelijke media sprongen er bovenop. We verkochten alle gladiolen en namen weer een grote opdracht aan, van de nonnen in Oosterhout die met 20.000 flessen wijn zaten. De wijn was binnen vier dagen weg. Iedereen werd er vrolijk van, het sloeg over op onze volgers wat ook weer effect had op ons. Dit project zorgde ervoor dat Carlijn en ik sneller ons leven op konden pakken en uit die put konden komen. September vorig jaar ben ik gestopt bij CM en ging ik me volledig richten op Breda Maakt Mij Blij.

Kan iedere ondernemer dan met een probleem bij jullie aankloppen?

We trekken een lijn bij producenten die hun eigen product produceren en die tegen een probleem aanlopen waarbij de traditionele afzetmarkt ophoudt. Eigenlijk zijn we gegroeid naar een modern marketingbureau dat problemen aanpakt en oplost en mensen blij probeert te maken. De producten die we verkopen zijn uniek, maar in essentie gaat het om het persoonlijke aspect. Mensen krijgen een inkijkje in het leven van de ondernemer en raken geïnspireerd waardoor ze in actie komen.

Corona was een ‘handige kapstok’ waarom jullie problemen kunnen oplossen. Wat als die straks wegvalt?

Er zijn altijd problemen, ook buiten de coronaperiode om. Wij worden getipt en dan gaan we ondernemen met de opdrachtgever. Zo hebben we vorig jaar BeterBoompje opgericht, een initiatief om op een duurzame manier een kerstboom in huis te halen. Dat leidde tot nieuwe projecten. Afgelopen jaar hebben we pompoenen verkocht voor een pompoenondernemer. Zijn pompoenen waren te groot om te kunnen worden afgezet via de supermarkt. We lossen nu incidentele problemen op, maar willen kijken of we dit structureel kunnen doen. Daar zijn we nu druk mee bezig naast de reddingsacties.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Door de kennis en expertise die we nu hebben opgebouwd kunnen we in de toekomst grotere en landelijke problemen oplossen. Aan de andere kant staan we nu dicht bij de mensen die we helpen. We hebben dit met zijn vieren opgepakt. Carlijn richt zich op de marketing en communicatie- uitingen, daar is zij heel sterk in. Frank en ik staan echt op de voorgrond: wij regelen de foto’s en filmpjes voor het verhaal en gaan naar de producenten toe. Jacco is sterk in de planning en administratie. Dat is iets wat zeer belangrijk is, maar niet mijn sterkste kant. Mijn rol zal altijd wel het bezoeken van de producenten blijven, op het verhaal zitten. Het mooiste van dit project zijn die extreem trotse en gepassioneerde producenten.

Breda Maakt Mij Blij is min of meer geboren uit jullie verdriet rondom Sieb, niet omdat je wilde ondernemen. Heeft het jullie veel blijdschap gebracht?

Absoluut. En dat was nu ook het doel uiteindelijk: Niet het ondernemen maar het op zoek gaan naar positiviteit. Nog steeds met dezelfde vrolijkheid als waarmee we begonnen. Onze uitgangspositie is niet om er rijk van te worden of er een groot bedrijf van te maken, maar om iets tofs te doen. Daar willen we transparant in zijn. Het duurt zolang het duurt. Als het stopt zou dat jammer zijn, maar dan houdt het op en dan ga ik iets anders doen. Maar we zien een gezonde toekomst voor Breda Maakt Mij Blij.

Met wie zou jij een keer aan de keukentafel willen zitten?

In het verlengde van de projecten die wij doen wil ik groot denken. Ik zou het heel tof vinden om met oud-president Obama een keer aan de keukentafel te zitten. Een inspirerende man die een extreem heftige functie heeft gehad. Toch kwam het altijd bij mij over dat hij plezier in zijn werk had. Hij straalde zoveel kennis en plezier uit. Die combinatie, dat vind ik echt inspirerend.

Naam:

Thibaud van der Steen

Leeftijd:

35 jaar

Bedrijf:

Breda Maakt Mij Blij

Woonplaats:

Breda

Geboren in:

’s-Hertogenbosch

Burgerlijke staat:

Verloofd met Carlijn Kloet

Kinderen:

Sieb* en Klaas

Opleiding:

mbo Detailhandel Ondernemen/Manager, hbo Business Administration in LeisureManagement

Hobby’s:

Mountainbiken in Breda of verder het land in. Ik vind het ook leuk om de Zelfspodcast te luisteren van Sander Schimmelpenninck Jaap Reesema. Als ik aan het wandelen ben met mijn koptelefoon op schiet ik regelmatig in de lach. Ze nemen van alles op de hak en ook elkaar.