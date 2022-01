Paniek bij gebruikers warmtenet: Tarieven stijgen fors

BREDA - Gebruikers van het warmtenet zijn fors geschrokken van de stijging van de energietarieven. Inwoners die aangesloten zijn op het warmtenet verwarmen hun huis niet met gas, maar met de restwarmte van de Amercentrale in Geertruidenberg. Maar ondanks dat zij dus niet afhankelijk zijn van de gasprijzen, stijgen hun energietarieven wel zeer fors.

Ennatuurlijk heeft de energietarieven voor gebruikers van het warmtenet fors verhoogd. Het gaat om een verhoging van zo'n 88 procent van 22,7 euro per GJ naar 42,9 euro per GJ (GigaJoule). BredaBeslist noemt de verhoging 'niet uit te leggen.'

"Je bent aangesloten op het Duurzame warmtenet en gebruikt dus geen gas. Maar tóch stijgen de maandelijkse kosten voor het verwarmen van je (duurzame) huis doodleuk mee met de alsmaar stijgende gasprijzen. Dat kunnen wij als Breda Beslist niet uitleggen", aldus Peter Vissers.

Het raadslid stelt dat de hoge stijging van de energietarieven van Ennatuurlijk niet bevorderlijk zijn voor de energietransitie. Bredanaars worden door de hoge prijzen van het warmtenet niet meer gestimuleerd om van het gas af te gaan. "Wanneer gaat de gemeente Breda rond de tafel met Ennatuurlijk hierover?", wil Vissers weten.

Breda

De gemeente Breda heeft in december 2021 al samen met de gemeente Tilburg en verschillende woningcorporaties en huurdersorganisaties aan de bel getrokken bij Ennatuurlijk. Zij deden een dringend beroep om de stijgende gasprijzen niet door te berekenen aan de huurders in hun steden. "Onze huurders zijn aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. Zij gebruiken geen gas. We vinden het daarom niet passend om huurders, met vaak toch al een smallere beurs, mee te laten betalen aan de stijgende gasprijzen," aldus Tonny van de Ven, bestuurder van Alwel, namens de betrokken partijen.

Op het warmtenet, ook wel bekend als stadsverwarming, van Ennatuurlijk zijn in Midden- en West-Brabant zo’n 51.000 huishoudens aangesloten. De huurders gebruiken het warmtenet voor warm water en verwarming. De warmte van het warmtenet komt uit de restwarmte van de Amercentrale. De woningen van deze bewoners zijn dus gasloos.