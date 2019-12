Onvoldoende ontwikkeling resulteert in ontslag voor NAC-trainer Ruud Brood

BREDA - NAC neemt per direct afscheid van trainer Ruud Brood en zijn assistent Regilio Vrede. Dat heeft de voetbalclub zojuist op hun website bekend gemaakt. Willem Weijs zal de rol van interim-trainer op zich nemen.

"Na ruim negen maanden komt er een einde aan de samenwerking tussen Ruud Brood, zijn assistent Regillio Vrede en de Parel van het Zuiden", aldus NAC op hun site. De 57-jarige Brood en de 46-jarige Vrede vormden vanaf maart, samen met Willem Weijs en Jelle ten Rouwelaar het trainerskwartet van NAC. Vanaf 2 januari staat Willem Weijs als interim-trainer voor het elftal. NAC gaat de komende tijd op zorgvuldige wijze op zoek naar een nieuwe trainer. "NAC wil zich continu verbeteren om uiteindelijk duurzaam te kunnen promoveren naar de Eredivisie."

De aanleiding van het vroegtijdig beëindigen van de samenwerking de tegenvallende resultaten en onvoldoende ontwikkeling op individueel en teamniveau. Daarnaast bleek er te weinig vertrouwen vanuit de directie en de spelersgroep om in de huidige samenstelling het seizoen samen af te maken. ""Eind vorig seizoen heeft Ruud in een bijzonder moeilijke periode het team onder zijn hoede genomen. Damage control was het hoogst haalbare toen. Met een schone lei zijn we vervolgens met een vrijwel geheel nieuwe selectie aan het nieuwe seizoen begonnen. Het succes van het behalen van de eerste periode heeft niet kunnen verbloemen dat we in de ontwikkeling op individueel niveau alsmede de ontwikkeling van het team meer hadden verwacht", aldus algemeen directeur Luuc Eisenga.

Ook zou er volgens de directeur noodzakelijke chemie en vertrouwen ontbreken in de jonge spelersgroep. "Terwijl we juist met de ontwikkeling van deze jonge talenten waarde zouden moeten creëren. Met Willem Weijs hebben we iemand die de club kent. Aan hem vertrouwen we deze interim opdracht toe. Gezamenlijk zullen we er alles aan doen om het maximale uit spelers en het team te halen. We beseffen ons dat het tijdstip van het afscheid verre van ideaal is, maar door omstandigheden was een persoonlijk gesprek op een eerder tijdstip helaas niet mogelijk."