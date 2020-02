NAC speelt gelijk in Nijmegen: 'We hebben geen killer instinct'

BREDA - NAC nam het gisteravond in Nijmegen op tegen NEC. Een bijzondere wedstrijd voor trainer Peter Hyballa, die NEC in 2016-2017 trainde. Echter wist hij niet van zijn oude club te winnen. De wedstrijd strandde met 1-1 in een gelijkspel.

Ondanks dat NAC goede weken achter de rug heeft, wist de ploeg gisteren niet te winnen van NEC. De eerste grote kans in de wedstrijd was voor de Nijmeegse club, maar er werd niet binnengeschoten. In de eerste helft doet zich voor NAC kans op kans voor. Zo is El Allouchi in de 23e minuut dicht bij een doelpunt, maar mikt hij naast. In de 37e minuut krijgt Monsalve de eerste gele kaart van de wedstrijd. Dat blijkt er een van vele te zijn. Niet veel later krijgen de Bredase Stokkers en Nijmeegse Kvida gele kaarten na een klein opstootje. Er komt aan het einde van de eerste helft één minuut extra speeltijd bij, maar zonder succes. Na 45 minuten is er nog niet gescoord in Nijmegen.

Na de rust wisselt trainer Hyballa Monsalve voor Azzagari. In de 61 minuut is het dan eindelijk zover. Vanaf een meter of 25 probeert Verschueren een doelpunt te maken en met succes. De middenvelder maakt het eerste goal van de wedstrijd. Een paar minuten later gaat Schouten eruit en komt Ivan Ilic voor hem in de plaats. Dan is het tijd voor de volgende gele kaart. In de 75e minuut ontvangt NEC-speler een gele kaart. Een minuut later ontvangt ook teamgenoot Van Landschoot diezelfde kaart na een overtreding op Stokkers. Helaas komt NEC in de 79e minuut op gelijke hoogte door een doelpunt van Flemming. Dan voert Hyballe de laatste wissel door: Boussaid komt er in, Van de Gaag gaat er uit. Net voor het einde van de wedstrijd is NAC twee keer dicht bij een voorsprong. Eerst kan Stokkers koppen op een voorzet van Verschueren, die wordt gekeerd. Daarna Ilic, maar die raakt de bal niet goed. In de laatste minuut ontvangt ook Riera nog een gele kaart. Dit zet het totaal op zes gele kaarten. De drie minuten extra speeltijd mogen niet meer baten. De wedstrijd in Nijmegen eindigt in 1-1.

"Ik sta hier met een heel vervelend gevoel. We hebben grote kansen gehad en waren de gehele wedstrijd beter. We moeten de drie punten pakken hier. Dit had zeer zeker een overwinning mogen zijn", aldus trainer Hyballa tegen NAC.nl. " We hebben goed gewerkt, kansen gecreëerd. Alleen scoren we niet meer, dat is belachelijk. We hebben geen killer instict. Hier moet je drie punten pakken."