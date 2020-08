NAC wint tijdens comeback in Rat Verlegh Stadion met 1-0 van SC Heerenveen

BREDA - Ook de derde wedstrijd ter voorbereiding op het seizoen 2020/2021 heeft NAC gewonnen. De Bredase ploeg won gisteren in het Rat Verlegh Stadion met 1-0 van SC Heerenveen dankzij een late treffer van Stokkers.

Eindelijk was het dan zover. NAC ging weer een wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion spelen. Met succes, de Bredase ploeg won tijdens de comeback in het stadion met 1-0 van SC Heerenveen. NAC wist in de eerste helft een onderhoudende helft te spelen. Het kwam zelfs tot een aantal kansen. Sydney van Hooijdonk loste een schot, maar de hoek was te moeilijk om de bal goed in het doel te krijgen. Robin Schouten trof het zijnet tijdens een poging.

Na de rust bleven Huseyin Dogan en Torino Hunte in de kleedkamer. Voor hen kwamen Roger Riera en Joshua Bohui het veld op. De eerste fase van de tweede helft drong Heerenveen aan. Dit leidde tot een aantal kansen, maar die belandde niet in het doel. In de 70e minuut verving Finn Stokkers de moegestreden Sydney van Hooijdonk. Stokker was dan ook degene die NAC de winst opleverde. Hij wist in de 89e minuut na een fraaie pass van Thom Haye de bal af te ronden in de verre hoek. Zo stond NAC 1-0 voor op de Friese ploeg. Na de aftrap kwam Heerenveen nog even gevaarlijk uit, maar Olij wist het doel schoon te houden.

Voorbereiding

Eerder tijdens deze voorbereidingsfase wist NAC al met 11-1 te winnen van BSC Roosendaal. Afgelopen dinsdag was NAC op het trainingscomplex in Zundert met 1-0 te sterk voor Sparta Nijkerk. De Bredase ploeg speelt tijdens de voorbereiding nog tegen Baronie, Dordrecht, Waalwijk en Sparta Rotterdam.