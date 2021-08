Doetinchemse De Graafschap met 2-0 te sterk voor jeugdig NAC

BREDA - NAC heeft ook het derde duel in de competitie niet weten te winnen. In Doetinchem wist De Graafschap uiteindelijk met 2-0 te winnen van de Bredase ploeg, die in de tweede helft strijdend ten onder ging.

Om 20.00 uur werd de wedstrijd tussen de twee ploegen in de Keuken Kampioen Divisie afgetrapt op de Vijverberg in Doetinchem. De beginfase had de thuisploeg duidelijk de overhand. Na een inzet van De Graafschap, die Olij wist te keren, leek NAC het beter op te pakken en kwamen er een aantal kansen. Helaas leed dit niet tot een doelpunt. In de 25e minuut raakte Colin Rösller geblesseerd en werd hij vervangen door jeugdexponent Luc Marijnissen, die zijn competitiedebuut maakte in Geel-Zwart. In de 38e minuut wist De Graafschap duidelijk te maken dat zij de bovenliggende partij waren met een doelpunt. Met 1-0 ging de rust in.

Na de rust nam NAC het heft in handen, maar tot grote kansen kwam dit niet. De jeugdige Bredase ploeg had moeite met de sterke centrale verdediging van de thuisploeg. In de slotfase kwam het dan eindelijk nog tot een kans voor de Bredanaren. Invaller Boris van Schuppen krijgt de ball voor zijn voeten en haalt uit, maar de inzet valt op de bovenkant van de lat. Helaas deelde De Graafschap in de toegewezen blessuretijd nog een genadeslag uit door de 2-0 te maken. Volgende week kan NAC opzoek naar eerherstel als ADO Den Haag op bezoek komt in het Rat Verlegh Stadion.