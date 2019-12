Politie ontvangt 17 klachten over 'opsluiten' onschuldige Bosschenaren op weg naar NAC

BREDA - Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten gaat de zeventien klachten die de politie ontving over haar optreden tegen een bus FC Den Bosch fans onderzoeken. De fans werden gefouilleerd, gefotografeerd en tijdelijk in een politiecel gezet omdat er signalen waren gekomen dat er harddrugs in de bus aanwezig waren. Onschuldige Den Bosch fans vonden de actie vernederend, onder andere omdat er ook veel jonge kinderen in de bus zaten.

De politie heeft meer duidelijkheid gegeven over de situatie waarbij onschuldige FC Den Bosch fans werden vastgezet in een politiecel. De bus met fans werd naar cellencomplex Mijkenbroek gebracht, omdat de politie concrete aanwijzingen had dat fans in de bus harddrugs bij zich hadden. Alle fans werden daarop gefouilleerd en gefotografeerd. "De reden hiervoor is gelegen in het belang om de identiteit te koppelen aan de kleding die de inzittenden dragen en de positie van de personen in de bus. Na fouillering zijn de meeste personen opgehouden in een familie cel van het betreffende politiebureau. Ouders met jonge kinderen mochten in de bus blijven zitten en de ouders zijn later gefouilleerd."



Volgens de politie is dat een normale procedure bij een dergelijke controle. Veel fans vonden het echter vernederend dat ze werden vastgezet in een cel, terwijl ze al gefouilleerd waren en geen harddrugs bij zich hadden. In totaal kreeg de politie zeventien klachten over de situatie. Die worden nu onderzoek door het team Veiligheid, Integriteit en Klachten. " Hierbij wordt getoetst of de uitgevoerde procedures binnen de relevante wet- en regelgeving vallen en het politieoptreden daarbij proportioneel en subsidiair van aard was", laat de politie weten.

De SP eiste opheldering over de situatie van het college, maar burgemeester Depla wil geen oordeel geven over de situatie zolang het team Veiligheid, Integriteit en Klachten nog bezig is met onderzoek naar de handelswijze van de politie.

Bij de actie werd bij twee mensen een gebruikershoeveelheid harddrugs aangetroffen.