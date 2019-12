Onschuldige Bosschenaren in cel voor wedstrijd NAC: situatie roept vragen op bij lokale politiek

BREDA - Het college moet uitleg geven over het politieoptreden rondom de wedstrijd van NAC tegen FC Den Bosch van afgelopen vrijdag. Een supportersbus uit laatstgenoemde stad werd leeggehaald, waarna alle inzittenden werden gefouilleerd. Vervolgens moesten ze op de foto en werden ze ingesloten in een cel.

Een Bosschenaar stapte met zijn nare ervaring richting de SP. De supporter zat samen met zijn zoontje in een bus gehuurd door de supportersvereniging van FC Den Bosch. De inzittenden van deze bus moesten naar het politiebureau om daar gecontroleerd te worden op drugs. De man heeft begrip voor het fouilleren. "Maar... als je dan niets bij je hebt, dan moet je nog met een nummer voor je borst op de foto. Terwijl je onschuldig bent! Vervolgens loop je naar buiten, denk je dat je daar moet wachten en dan de bus weer in kan. Maar nee, je moet een politiecel in... EN DE DEUR GAAT OP SLOT! Ik heb me nog nooit zo vernederd gevoeld", aldus de Bosschenaar tegen de SP.

Het waren niet alleen mannen die de cel in moesten, ook vrouwen en kinderen. "Mijn zoon is helemaal over zijn toeren en ik eerlijk gezegd ook. En toen we uiteindelijk eruit mochten nul excuses, nul uitleg." Daarom vraagt de SP, ook namens de supporter, opheldering aan het College van Burgemeester en Wethouders. De partij hoopt dat het college reactie geeft op de situatie. Daarnaast willen zij graag weten waarom iemand met een legitimatiebewijs op de foto moest en wat er met deze foto's gebeurd. Ook is de SP benieuwd of de burgemeester en wethouders het normaal vinden dat je onschuldig 45 minuten in de cel moet en dat er geen uitleg is gegeven. "U profileert zich graag als 'crime fighter', maar gaat dit zelfs voor u niet te ver?", aldus de SP aan het college van B&W.

In eerste instantie stelde de SP schriftelijke vragen over het onderwerp, maar naar aanleiding van duizenden views en tientallen reacties hebben ze deze ingetrokken. In plaats daarvan wordt het nu aanstaande donderdag tijdens de debatraad besproken. Dat meldt Bas Maes op Facebook. "Dit kan geen 30 wachten en schreeuwt om een antwoord van burgemeester Paul Depla."