Café De Kapitein vraagt om rust na schietpartij: 'Situatie heeft er bij ons team ingehakt'

BREDA - Café De Kapitein bedankt de portiers, het SOS team en het politieteam Markdal na de heftige gebeurtenis van vannacht. Voor de horecagelegenheid vond in de nacht van zaterdag op zondag een schietpartij plaats waarbij drie mensen gewond raakte.

"Er heeft gisteren helaas een heftig incident bij ons voor de deur, op straat, plaats gevonden. Allereerst willen we de bezoekers bedanken voor hun kalmte en tevens ook sterkte wensen aan de bezoeker die helaas gewond is geraakt", aldus De Kapitein in een statement op Facebook. Vervolgens bedankt het café de portiers van PPS Security en de Gastheren van het SOS team. "Speciale dank gaat uit richting Politieteam Markdal voor hun snelle, professionele handelen en hun steun." In het bericht laat de horecagelegenheid weten dat burgemeester Paul Depla langs is geweest om zijn steun uit te spreken. "Dat stellen wij ook zéér op prijs!"

De Kapitein vraagt aan hun trouwe bezoekers tijd om even alles op orde te krijgen. "De hele situatie heeft er bij ons hele team erg ingehakt. We ondervinden veel steun van collega ondernemers, KHN afdeling Breda, politie en Gemeente Breda." Het optreden van U2-coverband Acrobat dat deze week plaats zou vinden is afgezegd.

Schietpartij

Het uitgaanscentrum van Breda is in de nacht van zaterdag op zondag 29 december opgeschrikt door een schietpartij. In de Reigerstraat raakte drie personen gewond nadat er geschoten zou zijn. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is in de straat vol horecagelegenheden. De politie heeft twee verdachten, een 35-jarige man uit Hilvarenbeek en een 33-jarige man uit Breda, aangehouden in verband met het schietincident.

Naast het schietincident in de Reigerstraat vond er op de Haagdijk ook een vechtpartij plaats. Daarbij raakte een 32-jarige man gewond door een steekwond. Op de Nieuwe Prinsenkade werd aan het einde van de uitgaansnacht een taxichauffeur door twee mannen mishandeld. Ook brak er in de Veemarktstraat een brand uit die mogelijk bij een inbraak is aangestoken.

Burgemeester Paul Depla is geschrokken van alle incidenten die afgelopen nacht in Breda plaats hebben gevonden. "Dat mensen zo brutaal zijn dat ze wapens meenemen naar de binnenstad hoewel er preventief gefouilleerd kan worden, vind ik te absurd voor woorden", vertelt de burgemeester tegen Omroep Brabant. "Wat mij betreft pakken we de mensen die dit doen, hard aan. Het liefst zou je ze permanent willen weren uit de binnenstad, maar ik weet dat dit niet zo makkelijk gaat."