Politie zoekt met drone naar drugslab bij Koele Mei

BREDA - Aan de Koele Mei is vrijdagmiddag een vrachtwagentje met drugsafval aangetroffen. De politie zocht met een drone naar het drugslab, maar dat werd niet gevonden.

Vrijdag eind van de middag kwam een melding binnen bij de politie omdat er een vrachtwagentje met drugsafval was aangetroffen in de Koele Mei. De politie kwam ter plaatste en heeft de wagen laten wegtakelen en in beslag genomen.

Een droneteam van de brandweer werd ingezet om het mogelijke drugslab op te sporen. Met een drone met warmtecamera werd over bedrijven op het industrieterrein gevlogen en naar binnen gegaan. Er werd echter nergens iets aangetroffen.

De politie besloot daarop de actie af te blazen. Tijdens de actie was de Koele Mei aan beide kanten afgesloten geweest. Afgelopen dagen werden al op vier plekken in West-Brabant drugsafval aangetroffen. Onder andere in Prinsenbeek en Ulvenhout.