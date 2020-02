Politie zoekt 'bijna-slachtoffers' na dollemansrit met gestolen BMW door Breda

BREDA - De politie is nog steeds op zoek naar drie 'bijna-slachtoffers' van een dollemansrit door Breda. Drie mannen stalen zaterdagmiddag een BMW in de Keizerstraat in Breda, reden ermee via Teteringen naar Oosterhout en veroorzaakten daar een groot ongeluk. Onderweg wisten twee fietsers en een witte bestelbus op de Seeligsingel aan een ongeluk met de BMW te ontkomen. Naar die getuigen is de politie op zoek.

De dollemansrit die drie mannen zaterdag hielden met een gestolen BMW, eindigde met een groot ongeval in Oosterhout. Daar klapte de auto frontaal op een andere auto, doordat de BMW aan de verkeerde kant van de vluchtheuvel reed. De drie inzittenden probeerden te ontkomen door de nabijgelegen woonwijk in te vluchten, maar konden worden opgepakt. Het gaat om een 32-jarige man uit Breda, een 49-jarige man uit Dordrecht en een 41-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland.

Drie mensen wisten maar op het nippertje te ontkomen aan een ongeluk met de BMW. Onderweg van Breda naar Oosterhout botste de auto op de Seeligsingel namelijk ook bijna op twee fietsers en op een witte bestelbus. De politie is nu op zoek naar die drie getuigen, om zo het rijgedrag van de BMW beter in kaar te brengen. Ook hoopt de politie vast te kunnen stellen welke man er achter het stuur zat.

Ook is de politie op zoek naar andere getuigen die de auto zaterdag na 15.00 uur hebben zien rijden tussen Breda en Oosterhout, of die de diefstal vanaf de Keizerstraat hebben zien gebeuren.

Ben je een getuige en wil je je melden? Dat kan via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006) en anoniem via 0800-7000.