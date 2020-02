Politie start groot onderzoek na nacht vol vuur in Breda: 'Op zeker vijf plekken brak brand uit'

BREDA - Op zeker vijf plekken in Breda brak er afgelopen nacht brand uit. Drie auto's gingen in vlammen op, maar ook een in brand gevlogen container en een trailer onder een afdak moesten worden geblust. De politie is een groot onderzoek gestart.

De brandweer heeft een drukke nacht achter de rug in Breda. In ongeveer een uur tijd brak er op vijf verschillende plekken brand uit.

Om 03.00 uur rukte de brandweer uit naar de Gasthuisvelden voor een autobrand. Terwijl daar geblust werd, kwam de volgende melding al binnen. Die kwam vanuit de IJpelaar. Daar stond aan de Sandenburgstraat/ Hindersteinstraat een container in brand.

Een half uur later was het raak in Haagpoort. Daar stond aan de Bernhardsingel rond 03.45 uur een trailer in brand die onder een overkapping naast het gebouw van kinderopvang Devi kids stond. Nog geen vijftien minuten later kwam er een melding binnen dat er aan de Oranjeboomstraat een auto in brand stond. En terwijl daar politie heen reed, kwamen agenten aan de Amundsenweg nóg een autobrand tegen. "Daarbij was er ook om 00.00 uur al een situatie aan de Vloed in Breda. Wat er daar precies is voorgevallen, is nog niet duidelijk, maar mogelijk gaat dat ook om een brand", laat een woordvoerder van de politie weten. Daarmee zou de teller uitkomen op zes branden in één nacht tijd.

Opzet

De politie vermoedt dat er bij alle branden opzet in het spel is. Of de branden ook in verband met elkaar staan, is nog te vroeg om te zeggen stelt een woordvoerder van de politie. "Zes branden in één nacht is natuurlijk heel veel. Daarom doen we uitgebreid onderzoek en zijn we hard op zoek naar getuigen en mensen met camerabeelden van deze plekken. In het onderzoek wordt uiteraard ook gekeken naar hoe de branden ontstaan zijn, en of daar gelijkenissen in te vinden zijn. Maar het is nu nog te vroeg om te zeggen of deze branden mogelijk door dezelfde mensen zijn aangestoken."

Kinderopvang Devi is vanochtend afgezet met politielinten vanwege het onderzoek. De kinderen zijn ondergebracht bij andere locaties.

Getuigenoproep

- Donderdag 6 februari 2020 omstreeks 00:00 uur, locatie Vloed te Breda;

- Vrijdag 7 februari 2020 omstreeks 03:00 uur, locatie Gasthuisvelden te Breda;

- Vrijdag 7 februari 2020 omstreeks 03:15 uur, locatie Sandenburgstraat / Hindersteinstraat te Breda;

- Vrijdag 7 februari 2020 omstreeks 03:45 uur, locatie Bernhardsingel te Breda;

- Vrijdag 7 februari 2020 omstreeks 04:00 uur, locatie Oranjeboomstraat te Breda;

- Vrijdag 7 februari 2020 omstreeks 04:10 uur, locatie Amundsenweg te Breda.



Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier die te bereiken is via http://bit.ly/37brHN7 . U blijft anoniem als u uw informatie deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl

De brand bij kinderopvang Devi