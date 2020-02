Storm zorgt voor schade: steigerdelen waaien op woning en boom verspert de weg

BREDA - Storm Ciara zorgt vandaag op verschillende plekken in Breda voor schade. In de Zadelmakerstraat zijn steigerdelen op het dak van een woning losgekomen. De brandweer heeft ze veilig gelegd zodat ze niet naar beneden kunnen vallen. Ook zijn uit voorzorg een aantal beschadigde pannen verwijderd. Op de Oude Liesboslaan viel een boom over de weg heen.

Een flinke boom waaide vanmiddag om aan de Oude Liesboslaan. De brandweer kwam ter plaatsen om de reusachtige boom kort te zagen en op te ruimen. Een grote tak bleef achter in een andere boom hiervoor zal de hoogwerker komen om deze losse tak veilig te stellen. De weg was gedurende de stremming afgesloten voor het overig verkeer.

Ook op andere plekken in Breda zorgde Ciara voor schade. Zo kwamen er steigerdelen los in de Zadelmakerstraat, en aan de Pastoor Vermuntstraat viel een boom op een woning.

Storm

Breda moest zich flink schrap zetten voor de komst van storm Ciara. Vanochtend kwamen er al windstoten voor van 75 tot 100 kilometer per uur. Maar aan het einde van de middag en in de avond bereikte de storm pas echt ons land, en kunnen er windstoten van ruim 130 kilometer per uur voorkomen.

Overlast

De brandweer heeft op Facebook een handige checklist gedeeld met wie je moet bellen bij welk soort schade. Ook Farmers Defence Force draagt een steentje bij. De boeren hebben een noodnummer geopend voor mensen die morgen tijdens de storm Ciara zwaar materieel nodig hebben. Dat kun je bellen wanneer bijvoorbeeld een omgevallen boom een weg blokkeert. Het noodnummer is 06-27595999.